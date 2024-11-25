Выставка «Прозрачный мир»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Олеси Кот — художницы из Петербурга, которая создает завораживающие многослойные скульптуры из стекла.

Олеся Кот — дочь известного художника по стеклу Владимира Котова. В детстве она проводила немало времени у отца на работе, на Дятьковском хрустальном заводе. Там девочка изучала отцовские эскизы и играла с фигурками из стекла. «Это особенный материал, волшебный, — убеждена Олеся. — Человек, полюбивший стекло, остается верным его почитателем на всю жизнь. Цвет, свет, хрупкость, прозрачность, матовость, игра граней, отражение — все потрясающие свойства этого уникального материала не могут не завораживать».

А Автору удалось разработать особенную технологию: она единственный в России художник, который создает скульптуры из нескольких слоев плоского стекла, не прибегая при этом к лазерной резке. Рассказывая о причинах и особенностях своего подхода, Олеся отмечает: «Однажды у меня возникла идея сделать скульптуру, которая представляла бы собой пустоту, как будто лопнувший мыльный пузырь, и окружить контур этой пустоты материалом, в данном случае — прозрачным стеклом. А в эти пустоты захотелось вложить какие-то объемные объекты, просвечивающие через прозрачную стеклянную толщу. Благодаря методам холодной обработки листового стекла у меня появилась возможность создавать объемные скульптуры, которые интересно рассматривать со всех сторон».

Идея с помощью стекла показать пустоту ведет нас к основам основ — к архетипическим представлениям о том, как всё родилось из ничего. Задумка автора отсылает одновременно и к непостижимым глубинам Космоса с его пустотами, называемыми войдами. Это одни из крупнейших образований в природе, которые занимают основную часть пространства во Вселенной. В космических пустотах, согласно астрономическим исследованиям 2014 года, содержатся основные скопления «темной энергии».

О глубинных архетипах нам напоминает не только тема пустоты, но и сам материал. Еще во времена готики средневековый человек отмечал, что стекло нередко становится причиной трансформаций окружающего мира. Вливаясь в пространство храма через цветные витражи, свет преображал и убранство храма, и его прихожан, и саму действительность. Метафизическое и физическое, что характерно для периода, в этот момент сливались воедино: солнечные лучи, прошедшие сквозь рукотворные стекла, становились светом божественным — истинным чудом, созданным человеком. Созерцание такого преображения вызывало потрясение у людей той эпохи, и этот опыт, кажется, прочно закреплен в нашей генетической памяти. Подобную магию «прозрачного мира» сегодня стремится отразить и Олеся Кот. Кстати, ее «Готика» вошла в постоянную экспозицию музея Эрарта, а еще одну стеклянную скульптуру автора — «Посвящение» — наш зритель может помнить по выставке соискателей Эрарта Премии 2023 года.

Олеся Кот. Прозрачный мир

Даты проведения выставки: 29 ноября 2024 — 2 марта 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург