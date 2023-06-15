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Питерец.ру » Культура » В Петербурге открылась экспозиция «Десять рецептов Бессмертия Сальвадора Дали»

В Петербурге открылась экспозиция «Десять рецептов Бессмертия Сальвадора Дали»

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Опубликовал: Питерец
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В Санкт-Петербурге, в квартале «Ленполиграфмаш» начало работу новое выставочное пространство Bashmakov Gallery

14 июня 2023 года в Санкт-Петербурге, в квартале «Ленполиграфмаш» по адресу проспект Медиков, дом 3, начало работу новое выставочное пространство Bashmakov Gallery. В галерее будет представлена крупнейшая в России коллекция оригинальных произведений Сальвадора Дали и других известнейших художников Парижской школы ХХ века из личного собрания Павла Башмакова. Премьерным проектом уникальной арт-площадки стала выставка «Десять рецептов Бессмертия Сальвадора Дали».

Коллекция Павла Башмакова широко известна российскому зрителю по масштабным выставочным проектам галереи PS Gallery, которые с большим успехом проходят во многих городах России с 2016 года. В связи с открытием нового арт-пространства было принято решение о смене названия галереи с PS Gallery на Bashmakov Gallery. Экспонаты из собрания Башмакова неоднократно участвовали в выставках в Государственном Эрмитаже, а весной 2023 года масштабная экспозиция произведений Сальвадора Дали по приглашению Правительства Республики Азербайджан была открыта в Центре Гейдара Алиева в Баку.

Новое культурное пространство на карте Санкт-Петербурга открылось в активно развивающемся квартале «Ленполиграфмаш» на проспекте Медиков, дом 3. Коллекционер Павел Башмаков рассказал о выставочных планах Bashmakov Gallery: «Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Марк Шагал, Василий Кандинский и многие другие имена, представленные в нашей коллекции, навсегда вошли в историю искусства и во многом определили развитие современного художественного процесса. Первой выставкой галереи станет уникальный проект «Десять рецептов Бессмертия Сальвадора Дали», представляющий серию оригинальных арт-объектов гения сюрреализма. Невероятное сочетание интереса к науке и безграничных фантазий одного из самых известных художников ХХ века воплотилось в идеях о том, что может подарить бессмертие самому Дали. Мы приглашаем жителей и гостей Санкт-Петербурга разгадать эту сюрреалистическую загадку вместе с нами».

Светлана Андреевна Шмелёва, заместитель генерального директора холдинга «Ленполиграфмаш», отметила: «Технопарк создает комфортную среду для жителей города, приглашая проекты из технологической и культурной сферы стать новыми резидентами. Наша цель — создать атмосферу для творчества и разностороннего развития личности. Открытие выставочного пространства Bashmakov Gallery в квартале «Ленполиграфмаш» — это очень знаковое событие для нас, ведь именно на стыке искусства и науки рождаются самые уникальные идеи, которые влияют на развитие города».

На выставке можно увидеть оригинальные работы Сальвадора Дали — объекты, созданные из стекла, прижизненные фотографии, а также графические серии, некоторые из которых впервые будут представлены в нашей стране. Идея логотипа Bashmakov Gallery принадлежит Андрею Шелютто — известному дизайнеру, художнику и плакатисту. Его дизайнерское бюро помогло и с построением экспозиции. Для максимального погружения в тему Дали и бессмертия гостей галереи сопровождают звуки оперы-поэмы Сальвадора Дали Être Dieu («Быть Богом») и голос самого маэстро.

Выставка работает с 14 июня по 3 сентября 2023 года, график работы: пятница — среда, 12:00–21:00; четверг: 12:00–18:00. Адрес: квартал «Ленполиграфмаш», проспект Медиков, дом 3, Bashmakov Gallery.

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