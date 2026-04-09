26 апреля -19 июля в Центральном военно-морском музее им.императора Петра Великого, филиал "Кронштадтская крепость" (Кронштадт, ул.Макаровская, 3) откроется выставка «Воинская слава - глазами художника». На ней будет представлена живопись, графика участников пленэров памяти живописца Сергея Опульса, а также детский рисунок арт-проекта "Бессмертный взвод писателей Ленинградской области". Куратор: Наталья Булгакова. Вернисаж состоится 26 апреля в 15 час.

«Воинская слава глазами художника»: когда холст рассказывает о подвигах

Уникальная выставка открылась благодаря Наталье Булгаковой — вдове и арт-менеджеру петербургского живописца Сергея Опульса (1962-2021). Сам художник не понаслышке знал, что такое военное братство — он прошёл Афганскую войну и с особым трепетом относился к теме воинской славы.

Традиционно художники-баталисты изображали на своих полотнах грандиозные сражения, мужество солдат и триумф победы. Но сегодня задача современного художника — не просто показать подвиг, а создать эмоциональную связь между зрителем и историей.

Представьте: вы гуляете по знакомым местам, наслаждаетесь пейзажем, но даже не подозреваете, что именно здесь когда-то развернулись страшные события. Именно здесь ваши предки отдали свои жизни ради будущего. Картины Сергея Опульса словно оживляют эти места, наполняя их особым смыслом и памятью о великом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

В центре экспозиции — работы, созданные художником десять лет назад в местах боевой славы на Севере и Северо-Западе России. Дополняют выставку произведения участников творческих пленэров, посвящённых памяти Сергея Опульса (2022–2025). Среди авторов — как признанные мастера из Союза художников России, так и начинающие творцы, только делающие первые шаги в искусстве.

Особая гордость выставки — детский раздел. Юные художники из Пушкинского района Санкт-Петербурга участвуют в уникальном проекте «Бессмертный взвод писателей» Ленинградской области. Ребята иллюстрируют произведения писателей-фронтовиков, а рядом с каждым рисунком можно увидеть текст и QR-код — отсканировав его, вы услышите, как сами дети читают эти произведения.

Эта выставка — не просто экспозиция картин, это мост между прошлым и настоящим, между подвигом предков и памятью потомков.

Художники: Сергей Опульс, Аввакумова Алла, Андреева Наталья, Белых Вера,

Глебко-Бычкова Мария, Зубкова Валентина, Иванова Варвара, Лялина Елена,

Макарова Оксана, Микрюков Сергей, Мухортова Екатерина, Новицкая Светлана,

Сигида Женя, Тарасова Яна, Торгман Ирина, Фиалковская Полина, Филиппов Валерий, Чудная Оксана, Щербакова Арсения, Яковенко Наталья.