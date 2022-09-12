Выставка «Дом Бога» откроется в Доме национальностей

15 сентября в 17:00 Санкт-Петербургский Дома национальностей приглашает на открытие выставки памяти живописца Сергея Опульса.

Многие полотна написаны с натуры в разных регионах России и Европы, а свою Родину – Узбекистан – художник писал по памяти!

Около тысячи картин Сергея Опульса находятся в частных собраниях России и стран СНГ, Узбекистана, Европы, США и Австралии, а также в государственных музеях России, Украины и Белоруссии.

В рамках выставки состоится премьера картины 2020 года "Дар Тибета", которую Сергей Опульс написал в мастерской вовремя ковидной самоизоляции.

На вернисаже гостей ждет музыкальный сюрприз и экскурсия.

Выставка будет доступна к свободному просмотру до 10 октября 2022 года.

Ждем всех!