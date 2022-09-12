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Питерец.ру » Культура » Выставка «Дом Бога» откроется в Доме национальностей

Выставка «Дом Бога» откроется в Доме национальностей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Выставка «Дом Бога» откроется в Доме национальностей

15 сентября в 17:00 Санкт-Петербургский Дома национальностей приглашает на открытие выставки памяти живописца Сергея Опульса.
Многие полотна написаны с натуры в разных регионах России и Европы, а свою Родину – Узбекистан – художник писал по памяти!
Около тысячи картин Сергея Опульса находятся в частных собраниях России и стран СНГ, Узбекистана, Европы, США и Австралии, а также в государственных музеях России, Украины и Белоруссии.
В рамках выставки состоится премьера картины 2020 года "Дар Тибета", которую Сергей Опульс написал в мастерской вовремя ковидной самоизоляции.
На вернисаже гостей ждет музыкальный сюрприз и экскурсия.
Выставка будет доступна к свободному просмотру до 10 октября 2022 года.
Ждем всех!

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