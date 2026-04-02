22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
20:56
В Петрбурге почтили память жертв теракта на станции метро «Технологический институт»
13:36
В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки
13:30
В Петербурга раскрыли кражу техники со склада, совершенную полтора года назад
13:24
В Петербурге раскрыли грабеж трехлетней давности
13:16
В Петербурге подросток стрелял из пневматики по припаркованным во дворе автомобилям
12:06
В Петербурге поймали дропа из Удмуртии за обман пенсионерки
10:52
В Петербурге полицейские задержали группу наркоплантаторов
20:06
На участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу
20:02
Разработка детской литературы, обновление ФГОС и подготовка кочевых педагогов
13:08
Молодежный оркестр «Серебряные струны» Герценовского университета выступил для гостей ПМОФ-2026
13:04
На пять месяцев полностью перекроют внешнее кольцо КАД
12:56
В Ленобласти подвели итоги IV Архитектурного конкурса
12:51
В Петербурге с 4 апреля в двух района ограничат движение транспорта
12:33
В Ленобласти полицейские ликвидировали производство мефедрона
12:26
В Красногвардейском районе выявили факт незаконной миграции
12:20
В Тихвине задержали женщину, обокравшую своего бывшего мужа
12:13
В Приморском районе задержали женщину-дропа, обманувшую пенсионерку
12:08
В Петербурге задержали жителя Кудрово, обманувший пенсионерку
12:02
В центре Петербурга задержали группу молодых людей, избивших прохожего
20:14
В Петербурге нового прокурора представили коллективу ведомства
20:07
Беглов обсудил с главой Республики Мордовия вопросы сотрудничества
19:59
Седьмая международная конференция «Русский театр за рубежом как институт русской культуры»
19:57
В ТЮЗе пройдет XXVII Международный Брянцевский фестиваль
19:53
В городе Сланцы в ДТП с иномаркой погиб мотоциклист
11:44
В Петербурге пройдет Х Петербургский международный молодежный форум труда
10:09
В Петербурге задержали пособницу мошенников, обманувших пенсионерку из Металлстроя
10:05
На Витебском проспекте пьяный мужчина стрелял из ружья из окна квартиры
23:36
На КАД между развязками с автодорогой Петербург-Матокса (Мурино) и Шафировским проспектом перекроют одну полосу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Молодежный оркестр «Серебряные струны» Герценовского университета выступил для гостей ПМОФ-2026

Молодежный оркестр «Серебряные струны» Герценовского университета выступил для гостей ПМОФ-2026

+1
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А. И. Герцена
Молодежный оркестр «Серебряные струны» Герценовского университета дал концерт для гостей ПМОФ-2026

В рамках культурной программы XVI Образовательного форума Санкт-Петербурга состоялось выступление молодежного русского народного оркестра «Серебряные струны» Герценовского университета. Мероприятие под названием «Передавая мастерство» символично отразило одну из ключевых тем форума – «Петербургские традиции воспитания». Этот проект оркестра подчеркивает его главную миссию – поддержание преемственности поколений в музыкальной культуре.

Оркестр ведет активную работу по сохранению и передаче музыкального наследия, налаживая тесные связи с дополнительными образовательными учреждениями. Совместные творческие проекты с педагогами и учениками музыкальных школ Петербурга являются неотъемлемой частью деятельности коллектива. Одновременно с этим, «Серебряные струны» регулярно представляют свое высокое исполнительское мастерство на ведущих концертных площадках города.

Художественный руководитель и дирижер Александр Афанасьев отметил, что оркестр направляет свой потенциал на приобщение молодежи к отечественной культуре и классической музыке, обогащая духовную жизнь подрастающего поколения. Одним из ярких примеров такого сотрудничества является проект «Играем с оркестром», где юные музыканты в течение месяца участвуют в репетициях под руководством оркестра, а затем выступают с сольными номерами в сопровождении коллектива на заключительном концерте.

В концерте «Передавая мастерство» приняли участие не только студенты и выпускники университета, ставшие лауреатами международных конкурсов, но и юные дарования из Детской музыкальной школы имени Г. А. Портнова и Детской школы искусств имени М. Л. Ростроповича.

Оркестр «Серебряные струны», основанный в 1993 году Александром Афанасьевым, с 2007 года является частью РГПУ им. А. И. Герцена. Коллектив, состоящий из лауреатов престижных конкурсов, исполняет как русскую и зарубежную классику, так и современную музыку и народные мелодии. Важным направлением работы оркестра является взаимодействие с городскими музыкальными школами, что подтверждается проектами «Музыкальная эстафета» и «Играем с оркестром». История коллектива нашла отражение в книге «Серебряные струны — Развивая традиции», вышедшей в 2022 году.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Происшествия на дорогах

3-04-2026, 22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
3-04-2026, 21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
3-04-2026, 13:36
В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки
1-04-2026, 19:53
В городе Сланцы в ДТП с иномаркой погиб мотоциклист
Наверх