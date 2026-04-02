Молодежный оркестр «Серебряные струны» Герценовского университета выступил для гостей ПМОФ-2026

В рамках культурной программы XVI Образовательного форума Санкт-Петербурга состоялось выступление молодежного русского народного оркестра «Серебряные струны» Герценовского университета. Мероприятие под названием «Передавая мастерство» символично отразило одну из ключевых тем форума – «Петербургские традиции воспитания». Этот проект оркестра подчеркивает его главную миссию – поддержание преемственности поколений в музыкальной культуре.

Оркестр ведет активную работу по сохранению и передаче музыкального наследия, налаживая тесные связи с дополнительными образовательными учреждениями. Совместные творческие проекты с педагогами и учениками музыкальных школ Петербурга являются неотъемлемой частью деятельности коллектива. Одновременно с этим, «Серебряные струны» регулярно представляют свое высокое исполнительское мастерство на ведущих концертных площадках города.

Художественный руководитель и дирижер Александр Афанасьев отметил, что оркестр направляет свой потенциал на приобщение молодежи к отечественной культуре и классической музыке, обогащая духовную жизнь подрастающего поколения. Одним из ярких примеров такого сотрудничества является проект «Играем с оркестром», где юные музыканты в течение месяца участвуют в репетициях под руководством оркестра, а затем выступают с сольными номерами в сопровождении коллектива на заключительном концерте.

В концерте «Передавая мастерство» приняли участие не только студенты и выпускники университета, ставшие лауреатами международных конкурсов, но и юные дарования из Детской музыкальной школы имени Г. А. Портнова и Детской школы искусств имени М. Л. Ростроповича.

Оркестр «Серебряные струны», основанный в 1993 году Александром Афанасьевым, с 2007 года является частью РГПУ им. А. И. Герцена. Коллектив, состоящий из лауреатов престижных конкурсов, исполняет как русскую и зарубежную классику, так и современную музыку и народные мелодии. Важным направлением работы оркестра является взаимодействие с городскими музыкальными школами, что подтверждается проектами «Музыкальная эстафета» и «Играем с оркестром». История коллектива нашла отражение в книге «Серебряные струны — Развивая традиции», вышедшей в 2022 году.