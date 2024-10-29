2, 3, 6, 9 и 13 ноября с 14.00 до 16.00 на площадке музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в рамках выставки «Мой Петербург» пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Многонациональный Петербург». В фестивале примут участие любительские творческие коллективы национально-культурных объединений и землячеств Санкт-Петербурга, культурно-досуговых учреждений Санкт-Петербурга; профессиональные исполнители и творческие коллективы; артисты «Петербург-концерта».

Сегодня культура города на Неве — это удивительный сплав традиций разных народов при ведущей роли русской культуры. Музыкальный фестиваль познакомит петербуржцев и гостей города с многогранной культурой народов, живущих и работающих в культурной столице России и объединенных общим культурным наследием.

В течение пяти фестивальных дней свое творчество продемонстрируют более двадцати творческих любительских коллективов: образцовый ансамбль грузинского танца «Сихарули»; белорусский ансамбль «Ретро Хит»;ансамбль азербайджанского танца «Хазар»; армянский ансамбль народного танца «Амберд»; грузинский ансамбль танца «Риони»; дагестанский инструментально-хореографический ансамбль «Ритмы гор»; эстонский фольклорный ансамбль «Нээво»; финно-угорская вокальная группа Talomerkit; немецкий песенно-хореографический ансамбль «Лебенсфройде»; лауреат Международного конкурса фестиваля «Планета искусств» ансамбль корейской песни и танца «Ариран»; Санкт-Петербургский ансамбль удмуртов «Невский италмас»; башкирский вокально-фольклорный ансамбль «Ирандек»; ансамбль якутского народного танца «Талбан»; якутский инструментальный ансамбль «Доуран»; ансамбль калмыцкого танца «Байн Цаг»; бурятский танцевальный ансамбль «Ая-Ганга»; осетинский ансамбль танца «Иристон»; татарский фольклорный ансамбль «Акчарлак».

В фестивале примут участие ведущие коллективы «Петербург-концерта». Государственный ансамбль танца «Барыня» порадует гостей танцами народов мира. Самобытный и креативный ансамбль «Бис-Квит» отправит публику в музыкальное «Кругосветное путешествие». Самый титулованный ансамбль национальных инструментов культурной столицы России «Эссе-квинтет» представит оригинальные обработки народной музыки Белоруссии, Вьетнама, Китая, Израиля, Сербии. Блистательные солисты казачьего ансамбля «Атаман» исполнят казачьи песни, а ансамбль солистов «Рождество» — народные песни и Петровские канты. Виртуозное вокальное мастерство продемонстрируют заслуженная артистка России Марина Цхай, обладательница удивительного по красоте голоса Ана Агрба, заслуженная артистка Санкт-Петербурга, исполнительница русских народных песен Надежда Фадеева. В программу фестиваля включены выступление Государственного русского национального оркестра Санкт-Петербурга, театрализованное выступление фолк-певицы Анны Абикуловой и фолк-шоу группы «Пятое колесо».

Мероприятие состоится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, СПб ГБУК «Петербург-концерт», СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей».

Вход на концерты в рамках фестиваля свободный.

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