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Питерец.ру » Общество » В Петербурге депутаты-единороссы провели патриотические уроки для школьников

В Петербурге депутаты-единороссы провели патриотические уроки для школьников

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Занятия прошли в рамках партийного проекта «Мир возможностей»

Депутаты-единороссы городского парламента Константин Чебыкин и Антон Рудаков провели уроки патриотической направленности для учащихся школ № 338 Невского района и № 16 Василеостровского района. Занятия прошли в рамках партийного проекта «Мир возможностей», который реализуется «Единой Россией» совместно с всероссийским движением «Сделаем вместе».  

По всей стране 15 февраля стартовал очередной отборочный этап акции «Люди Артека». Её организаторы проводят со школьниками встречи и патриотические уроки, на которых рассказывают, что дал «Артек» советским пионерам и комсомольцам, а также современным детям. Зарегистрировавшись на портале «Сделаем вместе!», все желающие школьники могут стать участниками акции и выиграть поездку в международный детский центр «Артек». 

Школьникам Петербурга о своей сентябрьской поездке в МДЦ «Артек» и о правилах участия в акции рассказала победитель прошлого года, ученица петербургской школы № 338 Ольга Егорова. 

Её опыт пригодится ребятам, которые попытают удачу в этом году - 200 победителей со всей страны станут участниками 10-й тематической сессии в международном детском центре «Артек». Отборочный этап продлится до 25 мая.

 «Реализовать возможности, которые у вас есть, посильно каждому, главное действовать», – обратился к школьникам депутат Заксобрания Антон Рудаков. 

Основная задача проекта – вовлечение учащихся в мероприятия и активности, которые формируют духовно-нравственные ценности, прививают любовь к своей стране и к ближнему, ведут пропаганду здорового образа жизни – акцентировал депутат Заксобрания Константин Чебыкин. «Наша страна богата культурой, историей и выдающимися людьми. А наш проект направлен на укрепление русских, традиционных ценностей. Берегите их и распространяйте», – сказал он, обращаясь к молодежи. 

Напомним, проект «Мир возможностей» реализуется в Санкт-Петербурге совместно со Всероссийским движением «Сделаем вместе». Особое внимание в рамках проекта уделяется развитию системы социальной поддержки школьников, дошкольников и их родителей. В Петербурге в партийный проект «Мир возможностей» в 2021-2022 учебном году было вовлечено 112 образовательных учреждений. В 2022-23 году проект «Мир возможностей» реализует программу «Я гражданин России» и акции «Финансовая безопасность в цифровом мире», «Герой нашего времени», «Здоровое питание в школе и дома», «Цифровой Я», «Люди Артека» и «Ценности будущего в традициях народной культуры».

Источник: Единая Россия
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