Выставка Маши Богораз «Иди и не оглядывайся»

Работы Маши Богораз, на первый взгляд, могут показаться пугающими, даже жуткими. Их мрачность несомненна, однако сама художница утверждает, что куда более страшными для нее являются идеализированные образы с рекламных щитов – застывшие лица с фальшивыми улыбками и пустым, безжизненным взглядом. Эта жуть, присутствующая в произведениях Богораз, не является дешевым приемом для привлечения внимания, как это часто встречается в современной поп-культуре. Вместо этого, ее творчество погружает зрителя в глубины полузабытого мира древнерусских былин и мифов, отражая архаическое мировосприятие наших предков.

Обратимся к истории изучения русского эпоса. Его систематическое исследование началось лишь в середине XIX века, когда были записаны и изучены народные напевы крестьян, проживавших на берегах Онежского озера. Отсутствие в России устоявшегося, единого эпоса, подобного, например, греческому, привело к тому, что его место заняли былины. Эти былины, записанные и обработанные, претерпели значительные изменения, будучи адаптированы для широкого восприятия. В результате, в урезанном, "причесанном" виде они практически полностью перешли в сферу детской литературы. Однако истинные тексты былин далеки от сказок о благородных богатырях. Они наполнены жестокими, кровавыми сценами, отражающими первобытное, мифологическое сознание их создателей. Современный человек, знакомясь с "облагороженными" вариантами былин в детстве, редко возвращается к первоисточникам, к "детству литературы", лишая себя возможности познакомиться с подлинным содержанием древних сказаний.

Первым крупным визуальным воплощением русского эпоса стала картина Ильи Репина "Садко", написанная в Париже в 1876 году. Именно Репин предложил идею Виктору Васнецову, который, по сути, сформировал наше современное представление о богатырях и сказочных героях. Важно отметить, что образы Васнецова, несмотря на свою популярность, достаточно далеки от исторической реальности былинных сюжетов, а костюмы его персонажей не соответствуют подлинным народным одеждам.

Для нас сегодня крайне сложно постичь менталитет наших далеких предков. Их мировоззрение было синкретичным, то есть целостным, нерасчлененным. Короткая человеческая жизнь зависела от капризов природы, а суть окружающих явлений оставалась загадочной и непостижимой. Граница между миром живых и миром мертвых была еще не так четко обозначена цивилизацией, эти миры взаимодействовали, влияя друг на друга. Все это порождало сложную систему мифов, суеверий, ритуалов и бытовой магии, отголоски которой дошли до наших дней.

Маша Богораз, кажется, способна слышать этот зов древности, визуализируя архаические представления о реальности. В своих работах она обращается к тотемическим мифам, где люди имели сверхъестественную связь с животными, растениями и природными явлениями, считая их своими предками. Тотемы часто представляли собой сочетание частей разных животных, объединяя в себе их силу. Этот подход – соединение человеческого и животного – используется и Машей Богораз в ее скульптурах. Аналогичный прием мы видим в современных комиксах и фильмах о супергероях: укус радиоактивного паука наделяет обычного школьника сверхспособностями, а его противниками становятся человек-паук, человек-осьминог и другие подобные химеры.

Еще одним источником вдохновения для художницы послужили любимые с детства сказочные повести Эрнеста Теодора Амадея Гофмана и Вильгельма Гауфа, в которых гармонично переплетаются реальный и волшебный миры. В этих произведениях ярко представлены колоритные старухи-ведьмы, от которых не стоит ждать ничего хорошего; их колдовская сила скрывается за обыденностью. Богораз заимствует у романтиков этот образ ужасающего, но в то же время амбивалентного, как Баба-Яга из русских сказок, женского начала. Художница подчеркивает эту архаическую двойственность, соединяя в образе "Мать сыра земля", символически связанную со смертью, и "матушку землю" – всеобщую кормилицу. Это сложное, многогранное видение древних мифов и архетипов, воплощенное в мрачной, но притягательной манере, и составляет основу уникального творчества Маши Богораз. Ее работы заставляют нас задуматься о глубинных корнях нашей культуры, о том, что скрывается за привычными образами и стереотипами, возвращая нас к истокам народной памяти и мифологического сознания.

Даты проведения выставки: 27 сентября 2025 — 21 декабря 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург