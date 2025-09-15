С 10 октября по 31 мая в Арт-центре культурного квартала «Брусницын», расположенном по адресу Кожевенная линия, дом 30, 3 этаж, будет представлена выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись».

«Так сумасшедший он или же нет? А может, он свихнулся только наполовину? Станет ли этот Дали кем-то великим или же ему суждено остаться просто безумцем?» Сальвадор Дали, «Моя тайная жизнь»

Сальвадор Дали – выдающийся мистификатор, превративший свою жизнь в легенду, где грань между правдой и вымыслом размыта, а истинное лицо художника скрыто за маской эксцентричности.

Что лежит в основе гения Дали? Возможно, детские воспоминания, истории и грёзы? Или связь с Испанией, её преданиями и мистицизмом? Или любовь к Гала, ставшей его музой? Или сны, освобождающие разум от логики?

Выставка "Сальвадор Дали. Тайные знаки" предлагает разгадать предсказания мастера и провести границу между иллюзией и реальностью.

Экспозиция включает литографии из серий «Кармен» (8 работ, 1968 г.), «Приключения Алисы в Стране Чудес» (12 работ, 1969/1984 г.), «Далинианские лошади» (18 работ, 1972/1983 г.), а также 20 ксилографий к повести Педро де Аларкона «Треуголка» (1958 г.). Триптих «Трилогия любви» (1976 г.) завершает собрание.

Сюрреалистический мир Дали переносит зрителя в царство сна и воображения. Здесь Дали предстаёт "волшебником", видящим скрытые связи.

Посетите лабиринт графики сюрреалиста, где каждый шедевр – шкатулка с секретом.

10 октября 2025 – 31 мая 2026

Арт-центр в культурном квартале «Брусницын»

Кожевенная линия, 30, 3 этаж

Ежедневно с 12:00 до 21:00

Вход бесплатный для ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и детей до 7 лет.