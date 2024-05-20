Книжный салон на Дворцовой посетили более полумиллиона человек

Невероятный успех IX Санкт-Петербургского международного книжного салона на Дворцовой площади оставил неизгладимый след в культурной жизни города. За четыре дня, с 16 по 19 мая, мероприятие привлекло рекордное количество посетителей – более полумиллиона человек.

Салон собрал впечатляющий состав участников – более 250 экспонентов, представлявших широкий спектр издательств, книжных магазинов и литературных организаций. В рамках насыщенной деловой программы состоялось свыше 150 мероприятий, охватывающих различные темы, связанные с книгами, литературой и издательским делом.

Особенное внимание на салоне уделялось двум значимым юбилеям: 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Году семьи. В честь этих событий были организованы специальные выставки, лекции и встречи, посвященные творчеству поэта и семейным ценностям.

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, высоко оценил важность Книжного салона и его вклад в культурную жизнь города. В этом году власти города проявили особую поддержку участникам, отменив регистрационный сбор и предоставив каждому из них бесплатный оборудованный стенд.

Салон посетили именитые авторы, в числе которых были Дарья Донцова, Ринат Валиуллин, Кирилл Рябов, Анна Ревякина, Ася Лавринович и многие другие. Гости имели возможность пообщаться с писателями и иллюстраторами, получить автографы и узнать об их творческих планах.

На главной сцене Книжного салона была представлена обширная культурная программа. Состоялась торжественная церемония вручения XXI литературной премии имени маршала Советского Союза Л. А. Говорова в честь 30-летия Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Традиционно на площадке салона работала «Литературная почта», где каждый желающий мог бесплатно отправить открытку в любую точку России. В Год семьи Книжный салон уделил особое внимание пропаганде семейных ценностей. Талисман мероприятия, Кот Книгодворский, стал символом семейственности и тепла. Гостям были представлены интерактивные зоны, посвященные семейному досугу и чтению в кругу близких.

IX Санкт-Петербургский Международный книжный салон подтвердил репутацию города как культурного центра мирового уровня. Мероприятие стало ярким праздником литературы, укрепив интерес к чтению и повысив престиж книжной отрасли в стране. Учитывая ошеломительный успех нынешнего салона, организаторы уже приступили к подготовке следующего, X юбилейного мероприятия, которое обещает быть еще более масштабным и запоминающимся. Книжный салон продолжит свою миссию по популяризации литературы, поддержке авторов и издательств и созданию вдохновляющей среды для всех, кто любит книги.