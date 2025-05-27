В Эрмитажном театре состоятся премьеры трёх опер о человеке и войне

22 июня 2025 года на сцене Театрального зала Государственного Эрмитажа четыре независимые музыкальные организации — Lyrica Classic, Montecchi vs Opera, «Музыка нашего времени» и Оркестр Новая Москва — объединяют усилия, чтобы представить уникальный вечер современной камерной оперы «Голоса времени. 80 лет спустя», вечер в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны, наполненный живой памятью, силой слова и звучащим свидетельством истории.

Впервые в России прозвучат три моно-оперы, каждая из которых по-своему раскрывает тему войны и человеческого достоинства. Эти произведения обращаются к важнейшим вопросам внутреннего выбора, сострадания, страха, мужества и духовной стойкости, и тем самым вызывают в зрителе глубокий отклик — личный, тихий, честный.

Программа откроется сочинением Арнольда Шёнберга «Ода Наполеону» (1942) — камерным вокально-инструментальным произведением в додекафоническом стиле и технике Sprechstimme. Написанная в годы Второй мировой войны, эта работа стала музыкальным манифестом против тирании и предательства идеалов. Шёнберг обращается к поэме лорда Байрона, чтобы переосмыслить природу власти, диктатуры и роли личности в истории. В роли диктатора выступит солист Капеллы имени Юрлова бас-баритон Иван Марков.

Затем прозвучит «Санитар» Джона Адамса (1988) — камерное вокально-симфоническое произведение на основе стихотворения Уолта Уитмена, в котором поэт делится своим опытом работы санитаром в госпитале времён Гражданской войны в США. Через почти медитативную музыку Адамс передаёт чувство тихого героизма, боли и сострадания — то, что невозможно выразить словами, но можно ощутить через звучание. Главную партию исполнит приглашённый солист «Геликон-оперы» и артист Московского оперного дома, баритон Данила Чернецов.

Финалом вечера станет одноактная опера Джейка Хегги «Ещё один рассвет» (2012) на либретто Джины Шир в исполнении солистки Карнеги-холла в Нью-Йорке, Музикферайна и Концертхауса в Вене, сопрано Юлии Петрачук. Эта драматическая монодрама основана на подлинных воспоминаниях польской писательницы Кристины Живульской, выжившей в лагере смерти Освенциме. На протяжении бессонной ночи она пытается найти слова, чтобы рассказать о невыразимом — и обнаруживает, что некоторые вещи слов не требуют.

Три голоса оживят три человеческие истории, каждую из которых можно было бы назвать исповедью, в постановке режиссёра Елизаветой Корнеевой, в чьей сценической работе сливаются строгость формы и предельная эмоциональность. За дирижёрским пультом — Даяна Гофман, основатель и художественный руководитель Оркестра Новая Москва.

Этот вечер станет не просто событием культурной жизни, но и актом музыкальной памяти — искренним и хрупким напоминанием о цене жизни, о тех, кто пережил, и о тех, кто не дожил до ещё одного рассвета.