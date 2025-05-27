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Питерец.ру » Культура » В Эрмитажном театре состоятся премьеры трёх опер о человеке и войне

В Эрмитажном театре состоятся премьеры трёх опер о человеке и войне

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
22 июня 2025 года на сцене Театрального зала Государственного Эрмитажа представят уникальный вечер современной камерной оперы «Голоса времени. 80 лет спустя».

22 июня 2025 года на сцене Театрального зала Государственного Эрмитажа четыре независимые музыкальные организации — Lyrica Classic, Montecchi vs Opera, «Музыка нашего времени» и Оркестр Новая Москва — объединяют усилия, чтобы представить уникальный вечер современной камерной оперы «Голоса времени. 80 лет спустя», вечер в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны, наполненный живой памятью, силой слова и звучащим свидетельством истории.

Впервые в России прозвучат три моно-оперы, каждая из которых по-своему раскрывает тему войны и человеческого достоинства. Эти произведения обращаются к важнейшим вопросам внутреннего выбора, сострадания, страха, мужества и духовной стойкости, и тем самым вызывают в зрителе глубокий отклик — личный, тихий, честный.

Программа откроется сочинением Арнольда Шёнберга «Ода Наполеону» (1942) — камерным вокально-инструментальным произведением в додекафоническом стиле и технике Sprechstimme. Написанная в годы Второй мировой войны, эта работа стала музыкальным манифестом против тирании и предательства идеалов. Шёнберг обращается к поэме лорда Байрона, чтобы переосмыслить природу власти, диктатуры и роли личности в истории. В роли диктатора выступит солист Капеллы имени Юрлова бас-баритон Иван Марков.

Затем прозвучит «Санитар» Джона Адамса (1988) — камерное вокально-симфоническое произведение на основе стихотворения Уолта Уитмена, в котором поэт делится своим опытом работы санитаром в госпитале времён Гражданской войны в США. Через почти медитативную музыку Адамс передаёт чувство тихого героизма, боли и сострадания — то, что невозможно выразить словами, но можно ощутить через звучание. Главную партию исполнит приглашённый солист «Геликон-оперы» и артист Московского оперного дома, баритон Данила Чернецов.

Финалом вечера станет одноактная опера Джейка Хегги «Ещё один рассвет» (2012) на либретто Джины Шир в исполнении солистки Карнеги-холла в Нью-Йорке, Музикферайна и Концертхауса в Вене, сопрано Юлии Петрачук. Эта драматическая монодрама основана на подлинных воспоминаниях польской писательницы Кристины Живульской, выжившей в лагере смерти Освенциме. На протяжении бессонной ночи она пытается найти слова, чтобы рассказать о невыразимом — и обнаруживает, что некоторые вещи слов не требуют.

Три голоса оживят три человеческие истории, каждую из которых можно было бы назвать исповедью, в постановке режиссёра Елизаветой Корнеевой, в чьей сценической работе сливаются строгость формы и предельная эмоциональность. За дирижёрским пультом — Даяна Гофман, основатель и художественный руководитель Оркестра Новая Москва.

Этот вечер станет не просто событием культурной жизни, но и актом музыкальной памяти — искренним и хрупким напоминанием о цене жизни, о тех, кто пережил, и о тех, кто не дожил до ещё одного рассвета.

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