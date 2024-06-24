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Питерец.ру » Культура » Выставка «Сопряжение»

Выставка «Сопряжение»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
26 июня в Музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ откроется выставка «Сопряжение» Алексея Замыцкого.

Выставка «Сопряжение» призвана показать, что на развалинах прошлого, будь то история или предмет, можно создать совершенно уникальный нарратив, самостоятельный, аутентичный. Вслед за художниками синтетического кубизма к искусству Коллажа обратился наш современник, уже известный художник, Алексей Замыцкий.

Мастер по росписи фарфора точно знает, насколько хрупок мир прекрасного, избирает для себя путь искусства из руин мыслей и образов, драматизм которых создаётся и подчеркивается, выбранной техникой – многослойностью коллажа.

Работы А. Замыцкого это не нагромождение деталей. Художник сочетает свои находки исходя из их формы и фактуры, следит за цветом и тоном, улавливает гармонию соотносящихся между объектами. Цветные пятна различной фактуры соединяются с обрывками надписей, цифрами, нотными знаками, орнаментом обоев. Полотна превращаются в своеобразную «плоскостную пластику», создавая парадоксальный эффект отображения объектов действительности в концептуальном пространстве изобразительного искусства.

Художник работает преимущественно сериями, исполняя затяжную игру со смыслами, образами и концепциями. Все произведения взаимодействуют друг с другом, создавая общее пространство экспозиции, способное призвать зрителя к диалогу. Ощущение «Сопряжения» созвездий, которые вплетаются в рисунок двигающихся форм.

Иногда разрушение способно к рождению чего-то нового. Коллаж – прекрасный тому пример. Фрагменты стекла, обрезки фраз, обрывки картинок, нити, жемчуг, фотографии, – из этих деталей художник Алексей Замыцкий складывает целую жизнь. Иногда зритель считывает её мгновенно, иногда надо подключить мышление.

Алексей Замыцкий

В 1994 году окончил СПб ГБ ПОУ «Российский лицей традиционной культуры» по направлению подготовки «Художник-живописец по росписи фарфора».

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры.

В период с 2001 по 2005 гг. участвовал в выставках авторского фарфора.

С 2018 года работает в технике коллаж. Работы находятся в частных коллекциях Риги, Барселоны, Орхуса, Берлина, Санкт-Петербурга.

Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Выставка «Сопряжение» Алексея Замыцкого продлится до 26 августа 2024 года.
Вернисаж 26 июня в 19.00.

Вход свободный.

Источник: АРТМУЗА
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