В Госдуме откроется выставка к 300-летию СПбГУ

29 октября в Государственной Думе состоится открытие выставки «Санкт-Петербургский государственный университет: 300 лет служения Отечеству», которая расскажет об истории СПбГУ, выдающихся универсантах и их научных открытиях. На торжественную церемонию приглашены представители Университета и депутаты Государственной думы.

В 2024 году Санкт-Петербургский государственный университет, основанный Указом Петра I от 28 января (8 февраля) 1724 года, отмечает свое 300-летие. На протяжении всей своей истории Университет всегда был интеллектуальным центром и местом, где готовили национальных лидеров и знаменитых ученых своего времени.

Посетители выставки смогут познакомиться с биографией, университетской жизнью и карьерой выдающихся выпускников Санкт-Петербургского университета, среди которых многочисленные государственные деятели Российской империи, СССР и Российской Федерации. Особое внимание авторы уделили научным исследованиям и открытиям ученых Университета, современным достижениям в медицине и международной деятельности СПбГУ.

В экспозиции будут представлены макеты главного корпуса Санкт‑Петербургского государственного университета — здания Двенадцати коллегий и будущего кампуса «Территория развития СПбГУ». Также посетители увидят копию скульптуры министра народного просвещения Российской империи Сергея Семеновича Уварова, сыгравшего ключевую роль в возрождении Университета в XIX веке. В рамках празднования 300‑летия СПбГУ памятник графу Уварову был установлен на площади перед зданием Двенадцати коллегий.

Часть экспозиции посвящена клиническому подходу в образовании. Так, Санкт-Петербургский государственный университет стал первым учебным заведением России, где был разработан и внедрен в образовательный процесс клинический подход. Этот инновационный формат дает возможность студентам под руководством опытных педагогов успешно справляться с реальными задачами компаний-партнеров Университета, приобретать профессиональные навыки и получать приглашения на работу. Сегодня в СПбГУ действует более 20 клиник, в которых ежегодно обрабатываются более 5000 обращений граждан, выполняются свыше 200 проектов по заказам партнеров. Каждый год через клиническую практику проходит почти 3000 обучающихся.

Кроме того, на выставке можно будет узнать больше о библиотечной, издательской и музейной деятельности Университета. Так, в СПбГУ действует Научная библиотека им. М. Горького, фонд которой сегодня насчитывает 7 000 000 печатных книг и рукописей, в том числе редких. В богатых коллекциях университетских музеев — около 3 000 000 экспонатов, увидеть которые может любой посетитель музеев СПбГУ.

Выставка «Санкт-Петербургский университет: 300 лет служения Отечеству» продлится до 2 ноября 2024 года. Ее организаторами выступают Санкт‑Петербургский государственный университет и Комитет по науке и высшему образованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Дата: 29 октября

Время: 10:00 (начало церемонии открытия)

Адрес: г. Москва, Охотный ряд, д. 1