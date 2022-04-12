ента новостей

22:54
СПбГУ представил серию онлайн-выставок, посвященных искусству турецкого костюма
16:10
В Центре технологий распределенных реестров СПбГУ началась разработка аналога системы SWIFT
15:21
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в сотрудника автосалона
15:19
В Петербурге полицейские в минувшие выходные задержали более 250 пьяных водителей
14:09
Студенческий хор Корабелки "Gaudeamus" открыл сезон выступлений
14:05
ROOF FEST анонсировал первую волну артистов
13:52
На КАД между развязками с проспектом Культуры и автодорогой Санкт-Петербург-Матокса перекроют две полосы движения
11:07
Как преодолевать стресс
10:18
В Ленобласти собаки искусали малолетнего мальчика
08:42
В Петербурге поддержат занятость
07:47
ЕКБ сделали бессрочной
17:24
На путепроводе в составе федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в Ленобласти введут ограничение скоростного режима
16:15
На КАД в районе Ленинградской улицы на месяц перекроют две полосы движения
12:39
В Петербурге задержан распростронитель
12:32
В Петербурге полиция илквидировала подпольную нарколабораторию
12:29
В Петербурге раскрыли разбойные нападения 10-летней давности
10:07
В Петербурге задержали распространителей наркотиков
09:36
Илон Маск не войдет в совет директоров Twitter
09:34
Милонов против певицы
07:52
Резервный фонд пополнился
06:59
«Водоканал» борется с засорами
00:09
СКА второй раз подряд обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и с таким же преимуществом лидирует в серии плей-офф
18:32
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения
09:31
Готовятся к летним лагерям
08:51
Петербуржцы за четырехдневку
08:25
Доллар упал еще больше
10:13
2 миллиона семьям погибших
09:33
Беглов прокомментировал персональные санкции
07:17
Вспоминаем про велосипед
07:34
Детей-инвалидов стало больше
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » СПбГУ представил серию онлайн-выставок, посвященных искусству турецкого костюма

СПбГУ представил серию онлайн-выставок, посвященных искусству турецкого костюма

0
24
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГУ
СПбГУ представил серию онлайн-выставок, посвященных искусству турецкого костюма

13 апреля Санкт-Петербургский государственный университет проведет церемонию открытия выставки традиционной тюркской одежды в современном прочтении. В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) мероприятие пройдет онлайн.

Выставку одежды из войлока представит профессор в области моды и дизайна Фатма Коч (Университет Хаджи Байрам Вели, Анкара, Турция). Во время церемонии открытия профессор Коч не только расскажет о выставке, но и выступит с открытой лекцией на тему «Невесты и свадебные наряды в османских дворцах и в культуре простого народа». Мероприятие пройдет на турецком языке с синхронным переводом. Посетить выставку онлайн можно по ссылке.

Отметим, что ранее в Санкт-Петербургском университете открылась персональная выставка историка традиционного костюма, профессора Университета Хаджи Байрам Вели (Анкара, Турция) Эмине Коджа «Дилемма. Традиционное и современное». Костюмы, представленные на выставке, позволяют увидеть национальную турецкую культуру в одежде, многие элементы которой были утеряны или вышли из употребления. Посетить онлайн-выставку можно по ссылке.

Серия онлайн-выставок, посвященных искусству турецкого костюма, подготовлена Центром исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ при содействии Посольства Турции в Российской Федерации.

Источник: СПбГУ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-04-2018, 18:39
За титул «Студенческая краса 2018» поборются 10 девушек
25-02-2021, 13:37
В СПбГУ пройдет весенний «День абитуриента»
26-02-2021, 10:23
В Петербурге открылась выставка, посвященная борьбе с коронавирусной инфекцией
4-11-2015, 10:26
«Открытый университет» на Новой сцене Александринского театра
22-12-2016, 06:49
В СПБГУ назначили Генсекретаря Национальной ассамблеи Кореи
23-04-2021, 12:34
Живая беседа: в петербургском коворкинге раскроют секреты публичного выступления

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
655
22-03-2022, 13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
0
635
22-03-2022, 11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
0
669
21-03-2022, 13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
0
700
21-03-2022, 10:27
В Петербурге пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
Наверх