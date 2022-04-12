СПбГУ представил серию онлайн-выставок, посвященных искусству турецкого костюма

13 апреля Санкт-Петербургский государственный университет проведет церемонию открытия выставки традиционной тюркской одежды в современном прочтении. В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) мероприятие пройдет онлайн.

Выставку одежды из войлока представит профессор в области моды и дизайна Фатма Коч (Университет Хаджи Байрам Вели, Анкара, Турция). Во время церемонии открытия профессор Коч не только расскажет о выставке, но и выступит с открытой лекцией на тему «Невесты и свадебные наряды в османских дворцах и в культуре простого народа». Мероприятие пройдет на турецком языке с синхронным переводом. Посетить выставку онлайн можно по ссылке.

Отметим, что ранее в Санкт-Петербургском университете открылась персональная выставка историка традиционного костюма, профессора Университета Хаджи Байрам Вели (Анкара, Турция) Эмине Коджа «Дилемма. Традиционное и современное». Костюмы, представленные на выставке, позволяют увидеть национальную турецкую культуру в одежде, многие элементы которой были утеряны или вышли из употребления. Посетить онлайн-выставку можно по ссылке.

Серия онлайн-выставок, посвященных искусству турецкого костюма, подготовлена Центром исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ при содействии Посольства Турции в Российской Федерации.