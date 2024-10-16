XXIV Международный фестиваль «ПитерКИТ» стартует 17 октября

17 октября состоится открытие Международного фестиваля студенческих фильмов «ПитерКиТ», организуемого Государственным институтом кино и телевидения при поддержке Министерства культуры РФ и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Расписание уже на сайте фестиваля: https://piterkit.ru/fei/raspsanie#!/tab/651151377-1

ЦИФРЫ

О масштабности мероприятия говорят цифры. Ежегодно фестиваль посещают не менее десяти тысяч зрителей. В программе: конкурс сценариев, продюсерский конкурс, мастер-классы, творческие встречи с выдающимися кинематографистами.

На XXIV ПитерКиТ поступило 460 заявок из 60 киношкол России и 20 стран мира (Армения, Бельгия, Великобритания, Израиль, Индия, Испания, Казахстан, Китай, Узбекистан, Словения и др.), лучшие из них пройдут в основной конкурс.

В этом году Фестиваль третий раз принимает в конкурс полнометражные дебютные игровые фильмы, созданные выпускниками профессиональных киношкол в период с 2022-2024 гг. Зрители увидят 4 лучших дебюта.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Особый статус фестивалю придают его знаменитые организаторы и члены жюри. Оценить конкурсные работы и поделиться секретами своего профессионального мастерства предстоит известным режиссерам, сценаристам, операторам, продюсерам.

Генеральный продюсер – председатель Художественного совета института, продюсер кино Наталия Горина.

Президент фестиваля – советский и российский актёр театра и кино, член Союза кинематографистов России, Народный артист России Михаил Боярский.

Председатель жюри первого этапа – российский режиссер, сценарист, продюсер, лауреат российских и международных наград и премий, Андрей Кравчук.

В предыдущие годы председателями жюри «ПитерКиТа» становились известнейшие мастера отечественного кино - Алексей Учитель, Алексей Балабанов, Глеб Панфилов, Владимир Хотиненко, Виктор Мережко, Александр Адабашьян, Александр Котт, Олег Трофим и другие выдающиеся кинематографисты.

ЭТАПЫ

Традиционно знаковое для мира кино мероприятие проходит в два этапа.

Первый состоится с 17 по 21 октября 2024 года. В нем участвуют фильмы, созданные студентами ГИКИТ.

Профессиональным жюри присуждаются призы в номинациях:

- Лучший фильм фестиваля;

- Лучший дебютный фильм - приз имени основателя фестиваля Виктора Семенюка (номинация только для работ 1 и 2 курсов, хрон. не более 15 минут);

- Лучшая режиссура игрового фильма;

- Лучшая режиссура анимационного фильма;

- Лучшая режиссура неигрового фильма;

- Лучшая работа продюсера;

- Лучший (реализованный) сценарий;

- Лучшая операторская работа - приз им Э.А. Розовского «Белое солнце»;

- Лучшая работа звукорежиссёра;

- Лучшая студенческая актёрская работа (участвуют студенты-актеры ГИКИТ и РГИСИ);

- Специальные дипломы за профессионализм с формулировками «За режиссуру игрового фильма», «За режиссуру неигрового фильма», «За режиссуру анимационного фильма» - не более 2 дипломов каждого вида. Специальные дипломы подразумевают отмеченный жюри профессионализм фильмов, при этом уступивших в конкурсе призовым фильмам;

- Дипломы зрительских симпатий (вручаются по итогам зрительского голосования – 6 фильмов, получившие наиболее высокие оценки зрителей);

- Диплом творческой мастерской, представившей наиболее профессиональные работы в своей специальности (вручается мастерской, представившей на конкурс не менее 4 фильмов);

- Дипломы за отдельные профессиональные качества работ.

Победители пройдут во второй этап, который состоится с 22 по 26 ноября 2024 года. В нем примут участие работы других российских и зарубежных киношкол, полнометражные дебютные игровые фильмы, а также сценарии, прошедшие отбор в основной конкурс.

Фестиваль - это мощное, яркое мероприятие, объединяющее усилия студентов-творцов в области кинематографии, телевидения и масс-медиа. Здесь рождается будущее российское кино!

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Фестиваль студенческих фильмов «ПитерКиТ» был основан Виктором Фёдоровичем Семенюком режиссером и преподавателем Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения в 2001 году.

Основной целью фестиваля являлось знакомство с учебными работами студентов, которые были представлены на большом экране, для обмена опытом и демонстрации полученных в процессе обучения знаний. С самого начала в конкурсе принимали участие только работы студентов СПбГУКиТ,

а представители Высшего государственного института кино и Высших курсов режиссёров и сценаристов представляли внеконкурсные программы. С 2014 года фестиваль приобрёл статус международного и открыл приём заявок от киношкол со всего мира. У студентов появилась уникальная возможность познакомиться с работами своих коллег из других стран.

С 2021 года фестиваль проводится в два этапа - конкурс фильмов студентов СПбГИКИТ, и конкурс фильмов российских и зарубежных киношкол.

Мероприятия фестиваля будут транслироваться онлайн на медиаресурсе в ВК https://vk.com/piterkit_spbgukit и https://piterkit.ru/.

Дирекция Фестиваля: Санкт-Петербург, ул. Правды, дом 13, каб. 1115-1.

Художественно-творческий центр – 7 (812)575-69-11

Служба по работе с участниками – 7 (812)575-69-12