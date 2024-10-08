ента новостей

14:07
Спам-звонки будут блокировать в России
14:05
Фотовыставка «Донбасс. Прошлое и настоящее»
13:36
Каких специалистов активно ищут в СПб?
12:46
На развязке трасс А-180 и А-120 в Ленобласти полностью перекроют съезд
12:03
Можно сдать монеты
11:55
На Тихорецком проспекте иномарка сбила 16-летнюю девочку
11:52
В поселке Стеклянный рецидивист ограбил пенсионера
10:28
В Альпийском переулке избили 12-летнего подростка
10:23
Мигранта, зарезавшего соотечественника в Невском райне, задержали в «Пулково»
09:46
В СПб состоится саммит СНГ
08:36
Колбасники разорились
01:16
СКА в овертайме удалось выиграть у «Локомотива» 200-й матч Романа Ротенберга в качестве главного тренера клуба КХЛ, при этом вратарь Никита Серебряков не попал даже в запас.
23:20
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки
23:14
В массовом ДТП на Санкт-Петербургском шоссе погибли водитель такси и его пассажирка
21:38
В Санкт-Петербурге завершился Мемориал Панина-Коломенкина: в танцах победила Василиса Кагановская с новым партнёром, в парном катании – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в одиночном – Николай Угожаев и Анна Фролова
21:01
Проиграв первую партию «Минчанке» со счётом 26:28, «Ленинградка» взяла три сета подряд и выиграла матч 3–1, у Гарелик и Черновой – по 18 очков
16:34
На КАД между развязками с Красносельским и Таллинским шоссе перекроют две полосы
15:43
Telegram разработает собственный аналог YouTube
14:03
В Петербурге поддержали проект федерального закона об ответственности за пропаганду отказа от деторождения
13:57
В России может появиться несколько программ по сертификации ИТ-специалистов
13:55
Жители Ленобласти стали победителями и призерами Международного строительного чемпионата президентской платформы «Россия – страна возможностей»
12:35
В Невском районе зарезали мигранта
12:28
В Петербурге школьницу уговорили не прыгать с парапета на 10 этаже дома на Дунайском проспекте
12:04
Выставка «Коллекция Николая и Георгия Ботка. Два поколения собирателей»
11:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Витебского проспекта
11:52
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке яхты «Александра»
11:50
В Ленобласти спецназ Северо-Западного округа Росгвардии отработал беспарашютное десантирование
11:44
В Кингисеппе местная жительница ограбила свою знакомую
11:34
В Светогорске поймали мужчину, который разбил камнем стекло двери рейсового автобуса
11:29
Под Кингисеппом иномарка насмерть сбила пешехода
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Фотовыставка «Донбасс. Прошлое и настоящее»

Фотовыставка «Донбасс. Прошлое и настоящее»

0
20
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» состоится открытие выставки «Донбасс. Прошлое и настоящее»

15 октября в 15.00 в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» состоится открытие выставки «Донбасс. Прошлое и настоящее», организованной совместно с АНО «Донецкий региональный музей фотожурналистики и фототехники имени Бориса Виткова и Евгения Халдея» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и главы муниципального образования городского округа Донецк Донецкой Народной Республики А.В. Кулемзина.

На выставке представлены фотоработы ведущих фотожурналистов Донбасса разных лет и разных жанров из архива Донецкого музея, собранные на протяжении многих лет. Это работы Е. Халдея, Б. Виткова, Д. Печковского, А. Худотеплого, Г. Навричевского, Л. Азриэля, А. Виткова, А. Загибалова, В. Гаркуши, И. Крупки, И. Стрельцова, В. Пащенко, B. Дмитриева, Ю. Суслова.

Основная цель выставки - познакомить как можно большее количество людей с поистине уникальным краем – Донбассом, где сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам.

Донбасс - это край трудолюбивых и мужественных людей, которые умеют делать абсолютно все: варить сталь и творить чудесные картины, добывать «солнечный камень» и создавать прекрасную музыку, совершать научные открытия и достигать мировых высот в спорте, испытывать первые реактивные самолеты и космические корабли. И самое главное, как показали последние 10 лет, - продолжать героизм наших дедов и прадедов, защищавших от врага свою Родину. Об этом и рассказывает фотовыставка.

В рамках торжественной церемонии открытия состоится концерт и выступления почетных гостей, среди которых руководители органов государственной и исполнительной власти ДНР и Санкт-Петербурга, представители общественных организаций, участники боевых действий, историки, фотокорреспонденты, представители музейного сообщества.

Выставка продлится до 15 ноября 2024 года. Вход свободный.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-09-2023, 12:17
Фотовыставка Александра Малькевича «Донбасс: война и мир глазами очевидца»
11-03-2024, 11:00
Выставка о Крымском полуострове откроется в парке «Россия – Моя история»
14-02-2023, 12:30
Выставка «Украина. На переломах эпох»
17-01-2023, 16:40
В Ленобласти выступит ансамбль песни и танца «Донбасс»
11-05-2023, 14:25
Фестиваль «Кино на службе Отечеству»
6-06-2023, 10:41
В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» откроют экспозицию «30 картин из жизни Петра Великого»

Происшествия на дорогах

0
47
Сегодня, 11:55
На Тихорецком проспекте иномарка сбила 16-летнюю девочку
0
109
Вчера, 23:20
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки
0
112
Вчера, 23:14
В массовом ДТП на Санкт-Петербургском шоссе погибли водитель такси и его пассажирка
0
102
Вчера, 11:29
Под Кингисеппом иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх