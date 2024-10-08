Фотовыставка «Донбасс. Прошлое и настоящее»

15 октября в 15.00 в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» состоится открытие выставки «Донбасс. Прошлое и настоящее», организованной совместно с АНО «Донецкий региональный музей фотожурналистики и фототехники имени Бориса Виткова и Евгения Халдея» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и главы муниципального образования городского округа Донецк Донецкой Народной Республики А.В. Кулемзина.

На выставке представлены фотоработы ведущих фотожурналистов Донбасса разных лет и разных жанров из архива Донецкого музея, собранные на протяжении многих лет. Это работы Е. Халдея, Б. Виткова, Д. Печковского, А. Худотеплого, Г. Навричевского, Л. Азриэля, А. Виткова, А. Загибалова, В. Гаркуши, И. Крупки, И. Стрельцова, В. Пащенко, B. Дмитриева, Ю. Суслова.

Основная цель выставки - познакомить как можно большее количество людей с поистине уникальным краем – Донбассом, где сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам.

Донбасс - это край трудолюбивых и мужественных людей, которые умеют делать абсолютно все: варить сталь и творить чудесные картины, добывать «солнечный камень» и создавать прекрасную музыку, совершать научные открытия и достигать мировых высот в спорте, испытывать первые реактивные самолеты и космические корабли. И самое главное, как показали последние 10 лет, - продолжать героизм наших дедов и прадедов, защищавших от врага свою Родину. Об этом и рассказывает фотовыставка.

В рамках торжественной церемонии открытия состоится концерт и выступления почетных гостей, среди которых руководители органов государственной и исполнительной власти ДНР и Санкт-Петербурга, представители общественных организаций, участники боевых действий, историки, фотокорреспонденты, представители музейного сообщества.

Выставка продлится до 15 ноября 2024 года. Вход свободный.