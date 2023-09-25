Фотовыставка Александра Малькевича «Донбасс: война и мир глазами очевидца»

В самом центре Северной столицы на Конногвардейском бульваре, д.4, в Едином общественном пространстве «СреДА!» разворачивается фотовыставка о том, как город-побратим Петербурга Мариуполь и другие населенные пункты Донбасса и Новороссии жили в последние полтора года, когда жители приняли решение о возвращении в лоно России и отстаивали этот выбор.

Своими ногами прошел по этой земле и своими глазами видел происходящее член Общественной палаты РФ, известный российский журналист, коренной ленинградец Александр Малькевич, награжденный за смелость при выполнении профессионального долга в зоне СВО орденом Мужества.

Его фотоснимки, представленные в экспозиции, погружают зрителя в новую реальность Донбасса, от прифронтовой жизни до сегодняшних будней мирного строительства.

Сегодня вся страна оказывает прямую поддержку городам и посёлкам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонщины, силами петербургских строителей отстраивается разрушенный Мариуполь, в наш город-побратим для оказания помощи жителям и обмена профессиональным опытом выезжают медики, педагоги, специалисты других профессий и волонтеры. Мирная жизнь постепенно берёт верх. В том числе об этом фотовыставка «Донбасс: война и мир глазами очевидца».

Торжественное открытие выставки состоится 26 сентября в 17:00 с участием депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, неоднократно выезжавших в Мариуполь в рамках побратимских связей наших городов, а также петербургской молодёжи – участников добровольческих десантов «Молодой Гвардии Единой России» в новые регионы.

Напомним, 30 сентября исполнится год с момента официального включения в состав нашей страны Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов Российской Федерации. По инициативе Президента России Владимира Путина в настоящее время парламент вносит поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», в российском календаре появится новая памятная дата, связанная с возвращением Новороссии.