Закрытый Петровский док в Кронштадте станет доступным для посещения

15 августа 2024 года на закрытой территории уникального гидротехнического сооружения «Док Петра Великого» (г. Кронштадт, Макаровская ул., д. 1, литер У) для представителей прессы состоится презентация проекта-основы ревитализации дока с демонстрацией нового авторского экскурсионного маршрута. Для посетителей эту территорию планируется открыть к лету 2025 года.

Петровский док — крупный индустриальный объект культурного наследия федерального значения, имеющий огромное значение для отечественной и мировой истории, и несомненный бренд Кронштадта. Построенный по проекту и указу Петра I в 1752 году, он стал первым в России гидротехническим сооружением, предназначенным для ремонта и строительства кораблей. С 2015 года часть территорий Дока Петра Великого находится под управлением Музея истории Кронштадта.

В 2023 году Музей истории Кронштадта стал победителем конкурса «Индустриальный эксперимент» Благотворительного фонда Владимира Потанина. На конкурсе в номинации «Завод-музей» был представлен проект «Док Петра Великого», направленный на обеспечение сохранности индустриального наследия Петра I и популяризации культурных, исторических и социальных ценностей России.

«Доку Петра Великого – великое будущее!»

Реализация проекта-основы позволит создать в Кронштадте новое туристское пространство, подчеркивающее историческую ценность объекта, к летнему сезону следующего года.

Авторский маршрут нацелен на познание личности Петра I как человека, обладающего огромным количеством профессиональных навыков и умений. В ходе экскурсии вы узнаете о деятельности императора в Кронштадте, строительстве и эксплуатации дока, а также об успехах России в области судостроения и судоремонта.

Музей истории Кронштадта приглашает вас первыми побывать на закрытой территории Дока Петра Великого и окунуться в его историю. 15 августа для участников пресс-тура будет организован трансфер от станции метро Беговая до места назначения и обратно. Отправление автобуса от метро Беговая в 11.00. Ориентировочное время прибытия обратно к метро Беговая – 15.00.

Дата: 15 августа 2024 г.

Время: 12:00 - 14:00

Адрес: г. Кронштадт, Макаровская ул., д. 1, литер У.