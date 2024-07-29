Выставка «Пастораль»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Юрия Рысухина, создавшего в своих работах неповторимый образ идеального, словно вневременного Оренбуржья.

Юрий Рысухин принимал участие во многих российских и международных выставочных проектах. Его работы были представлены в Третьяковской галерее, Русском музее, на парижском аукционе в Отеле Друо, а также в частных собраниях в ФРГ, Франции и Италии.

За 50 лет работы Юрий Рысухин создал неповторимый образ идеального, словно вневременного Оренбуржья. Сцены неспешной сельской жизни здесь органично вписываются в пейзажи — гармоничные, изображающие холмы и изгибы рек, церкви и дома. Зимние, весенние, летние, осенние картины, словно перетекая друг в друга, образуют размеренный круговорот и передают поэтику простого самодостаточного бытия, лишенного суеты. Реальное здесь сочетается с идеальным, а прозаическое преобразуется в поэтическое, мелодическое. В этот мир хочется войти — погрузиться в эту пастораль, увидеть эти края.

Оренбург многим обязан Рысухину, а Рысухин — Оренбургу. Приехать сюда в 1974 году, по окончании Краснодарского художественного училища, было осмысленным решением. Здесь, в общении с Виктором Ни, учеником Дмитрия Жилинского, Юрий сформировался как художник. Ориентирами для него стали иконопись, живопись Проторенессанса и Северного Возрождения, в особенности Питер Брейгель Старший с его «Временами года». Формирование собственного творческого видения проходило не под влиянием общих тенденций, а в соответствии с внутренним ощущением. В период тотального упрощения Рысухин не пошел по пути жестовой живописи маслом или акрилом: подобно старым мастерам, он стал писать темперой по дереву и левкасу, добиваясь ясности и мелодичности композиций, чистоты цвета и линий.

«Мне нравится, как краска ложится на гладкую поверхность левкаса. Можно ярче изобразить цвета, добавить больше деталей, декоративных элементов», — говорил художник в одном из интервью. Всегда визуально насыщенные, его работы не сводятся к одномоментному считыванию нескольких эффектно найденных цветовых решений. Напротив, они рассчитаны на неторопливый взгляд внимательного зрителя — в них есть на что смотреть. Общие планы здесь дополняются чудесными деталями пейзажа и повседневной жизни — сценами труда и отдыха, купаниями, гуляниями, праздниками. Любое действие, как правило, происходит на фоне универсального бытия. И даже в работах интерьерного жанра в окна вливаются синие дали.

Тему крестьянского счастья, идеальной сельской жизни, полной гармонии и покоя, Юрий Рысухин развивает вслед за Алексеем Венециановым, Борисом Кустодиевым, Григорием Сорокой. Здесь также можно упомянуть и Гурия Никитина, и мастеров палехской школы, и даже наших современников, например Бориса Смотрова.

Кажется, будто эти мечты-воспоминания, эти томления души в поисках утраченного или вовсе не сбывшегося земного рая нанизаны на реальные оренбургские ландшафты, на купола храмов, на ветви деревьев. Природные и архитектурные пейзажи, вмещающие идиллические сцены извечной повседневности, завораживают своей красотой. Человек в картинах Рысухина предстает как часть мира, а Оренбуржье — как целый мир, гармоничный и самоценный. Если, выражаясь метафорически, предположить, что роль художника состоит в напоминании о том, что человек был создан по образу и подобию Божьему, а Земля изначально была сотворена прекрасной, то Юрий — один из немногих, кто интуитивно работает в такой парадигме. Конечно, эта линия — не единственная в его творчестве, тематически оно намного шире. Рысухин пишет и портреты, и жанровые работы, и венецианские пейзажи, но сейчас мы предлагаем зрителю взглянуть на то, как автору удается отыскать черты идеальной жизни и выстроить оренбургскую пастораль.

Юрий Рысухин. Пастораль

Даты проведения выставки: 2 августа 2024 — 29 сентября 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург