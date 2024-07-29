ента новостей

20:48
Выставка «Остров художников»
20:46
Выставка «Пастораль»
20:33
Петербургский шахматист Савва Ветохин занял 12-е место на турнире в Экс-ан-Провансе (Франция), а победителем стал индийский гроссмейстер Пранеш
14:56
В центре Петербурга парковка самокатов будет запрещена
12:52
Мессенджеры уязвимы перед хакерами
11:48
На Октябрьской набережной иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
11:42
В Невском районе мигрант изнасиловал соотечественницу
11:38
В Петербурге житель Ставропольского края выстрелил из травмата в должника
11:33
В Московском районе мужчина выстрелил из аэрозольного устройства в собутыльника
11:27
В Петербурге задержали стрелка с Жемчужного пляжа
11:22
В Красном Селе задержали подозреваемого в стрельбе на проспекте Ленина
11:11
Новый кампус "Кантиана" строится в соответствии с ключевыми критериями университетских городков
11:06
Кабмин утвердил перечень программ для предустановки в 2025 году
11:03
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Dirlanda»
10:59
В Петербурге на кладбище ограбили пенсионерку
10:47
Дорожные инспекторы начнут проверять большегрузы
09:58
Продажи элитного жилья выросли в 2 раза
09:22
Умер бывший градоначальник
08:53
Патриарх наградил президента
01:32
2-й тур чемпионата РПЛ завершился победой «Спартака» без Соболева даже в запасе над «Химками» и двумя нулевыми ничьими
00:31
Олимпиада – 2024: баскетболисты сборной США разгромили Сербию «+26», Дюрант набрал 23 очка, Джеймс – 21
15:55
Петербург с размахом отмечает День ВМФ
00:57
Стартовал Олимпийский баскетбольный турнир: Австралия победила Испанию, Франция обыграла Бразилию, Германия разобралась с Японией, а Греция уступила Канаде
21:16
В Парголово байкер с пассажиркой пострадали в ДТП с автобусом
21:07
«Зенит» и ЦСКА одержали крупные победы во 2-м туре чемпионата РПЛ, а «Динамо» обыграло «Локомотив»
19:43
В массовом ДТП на КАД пострадали трое человек
15:28
Марафонский рекорд на открытой воде установлен
15:08
В Орехово лихач на «Ленд Ровере» сбил 16-летнего велосипедиста
14:56
Градоначальник поздравил торговцев
14:44
В Громово школьники на мопеде пострадали после наезда на собаку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Пастораль»

Выставка «Пастораль»

0
6
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Юрия Рысухина

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Юрия Рысухина, создавшего в своих работах неповторимый образ идеального, словно вневременного Оренбуржья.

Юрий Рысухин принимал участие во многих российских и международных выставочных проектах. Его работы были представлены в Третьяковской галерее, Русском музее, на парижском аукционе в Отеле Друо, а также в частных собраниях в ФРГ, Франции и Италии.

За 50 лет работы Юрий Рысухин создал неповторимый образ идеального, словно вневременного Оренбуржья. Сцены неспешной сельской жизни здесь органично вписываются в пейзажи — гармоничные, изображающие холмы и изгибы рек, церкви и дома. Зимние, весенние, летние, осенние картины, словно перетекая друг в друга, образуют размеренный круговорот и передают поэтику простого самодостаточного бытия, лишенного суеты. Реальное здесь сочетается с идеальным, а прозаическое преобразуется в поэтическое, мелодическое. В этот мир хочется войти — погрузиться в эту пастораль, увидеть эти края.

Оренбург многим обязан Рысухину, а Рысухин — Оренбургу. Приехать сюда в 1974 году, по окончании Краснодарского художественного училища, было осмысленным решением. Здесь, в общении с Виктором Ни, учеником Дмитрия Жилинского, Юрий сформировался как художник. Ориентирами для него стали иконопись, живопись Проторенессанса и Северного Возрождения, в особенности Питер Брейгель Старший с его «Временами года». Формирование собственного творческого видения проходило не под влиянием общих тенденций, а в соответствии с внутренним ощущением. В период тотального упрощения Рысухин не пошел по пути жестовой живописи маслом или акрилом: подобно старым мастерам, он стал писать темперой по дереву и левкасу, добиваясь ясности и мелодичности композиций, чистоты цвета и линий.

«Мне нравится, как краска ложится на гладкую поверхность левкаса. Можно ярче изобразить цвета, добавить больше деталей, декоративных элементов», — говорил художник в одном из интервью. Всегда визуально насыщенные, его работы не сводятся к одномоментному считыванию нескольких эффектно найденных цветовых решений. Напротив, они рассчитаны на неторопливый взгляд внимательного зрителя — в них есть на что смотреть. Общие планы здесь дополняются чудесными деталями пейзажа и повседневной жизни — сценами труда и отдыха, купаниями, гуляниями, праздниками. Любое действие, как правило, происходит на фоне универсального бытия. И даже в работах интерьерного жанра в окна вливаются синие дали.

Тему крестьянского счастья, идеальной сельской жизни, полной гармонии и покоя, Юрий Рысухин развивает вслед за Алексеем Венециановым, Борисом Кустодиевым, Григорием Сорокой. Здесь также можно упомянуть и Гурия Никитина, и мастеров палехской школы, и даже наших современников, например Бориса Смотрова.

Кажется, будто эти мечты-воспоминания, эти томления души в поисках утраченного или вовсе не сбывшегося земного рая нанизаны на реальные оренбургские ландшафты, на купола храмов, на ветви деревьев. Природные и архитектурные пейзажи, вмещающие идиллические сцены извечной повседневности, завораживают своей красотой. Человек в картинах Рысухина предстает как часть мира, а Оренбуржье — как целый мир, гармоничный и самоценный. Если, выражаясь метафорически, предположить, что роль художника состоит в напоминании о том, что человек был создан по образу и подобию Божьему, а Земля изначально была сотворена прекрасной, то Юрий — один из немногих, кто интуитивно работает в такой парадигме. Конечно, эта линия — не единственная в его творчестве, тематически оно намного шире. Рысухин пишет и портреты, и жанровые работы, и венецианские пейзажи, но сейчас мы предлагаем зрителю взглянуть на то, как автору удается отыскать черты идеальной жизни и выстроить оренбургскую пастораль.

Юрий Рысухин. Пастораль 

Даты проведения выставки: 2 августа 2024 — 29 сентября 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-04-2024, 14:03
Выставка «Образ героя»
21-02-2022, 11:55
Выставка «Другие берега»
8-07-2024, 17:20
Выставка турецкого фотохудожника Али Алишира «В движении»
26-04-2021, 13:53
Выставка «Адам Мартинакис. Символ бытия»
15-11-2021, 19:42
Выставка «Мрачные картины»
26-12-2022, 11:04
Выставка «Необъективная реальность»

Происшествия на дорогах

0
79
Сегодня, 11:48
На Октябрьской набережной иномарка сбила 8-летнего мальчика на самокате
0
235
27-07-2024, 19:43
В массовом ДТП на КАД пострадали трое человек
0
218
27-07-2024, 15:08
В Орехово лихач на «Ленд Ровере» сбил 16-летнего велосипедиста
0
189
27-07-2024, 14:44
В Громово школьники на мопеде пострадали после наезда на собаку
Наверх