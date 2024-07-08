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Питерец.ру » Культура » Выставка турецкого фотохудожника Али Алишира «В движении»

Выставка турецкого фотохудожника Али Алишира «В движении»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет первую в России выставку турецкого фотохудожника Али Алишира

Музей современного искусства Эрарта представляет первую в России выставку турецкого фотохудожника Али Алишира.

Завораживающие работы Али Алишира представлены в престижных музейных и частных коллекциях по всему миру: в США, КНР, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах и других странах. Теперь с произведениями автора можно познакомиться и в Эрарте, на первой персональной выставке Али Алишира в России. На протяжении всей творческой карьеры Али Алишир с интересом исследует темы человеческого зрения, восприятия и познания — как в субъективном, так и в объективном ключе. На раннем этапе это увлечение нашло отражение в работах из серий, посвященных различным виртуальным пространствам, — некоторые из них будут показаны на выставке в Эрарте. Также вниманию зрителя будут представлены более поздние произведения, в которых тоже сделан акцент на когнитивных процессах — в частности, на восприятии движущихся объектов. Работы из серии «Гибридные души» — своего рода стоп-кадры, фиксирующие последовательность положений
находящейся в непрерывном движении танцующей модели.

Необычно в этих произведениях то, что они словно бы передают само плавное танцевальное движение: в кадре мы одновременно видим и застывшую на мгновение танцовщицу, и причудливый рисунок струящихся за ней одежд. Напоминая очертаниями классические архитектурные и скульптурные формы, изображения вместе с тем выглядят весьма современно. Женское тело органично вписывается в
контуры платья, рождая некий гибрид человека и скульптуры. По сути, эти фотографии точно отражают то, как человеческий мозг воспринимает движение в виде последовательности неподвижных изображений. Работы автора из серии «Виртуальные пространства», которые также можно будет увидеть на выставке, больше похожи на цифровые коллажи, составленные из наложенных друг на друга архитектурных элементов. На этих преимущественно монохромных изображениях можно различить фасады и интерьеры церквей и других зданий, башни, набережные, дворы - словно мы рассматриваем виды города, существующего в какой-то иной реальности. Однако внимательный зритель вскоре заметит, что некоторые архитектурные детали на самом деле являются фрагментами печатных плат, похожих на те, что используются в компьютерах и других электронных устройствах. Из очертаний этих высокотехнологичных компонентов и реальных городских пейзажей и складываются образы придуманных автором «виртуальных» пространств. Тема виртуального всегда привлекала Али Алишира— ей он посвятил четыре серии, над которыми работал с 2009 по 2015 год: «Виртуальные тела», «Виртуальные пространства», «Виртуальные войны» и «Виртуальные пейзажи». В них автор исследовал влияние технологий на социальную иерархию, в первую очередь - в контексте доступа к информации. Стремительный технологический прогресс изменил скорость передачи изображений: теперь их можно мгновенно распространить по всему миру без какого-либо контекста. Своими «виртуальными» циклами Алишир стремился показать, что человек, живущий в современном обществе, подвержен влиянию избыточной визуальной информации, утратившей достоверность и подлинность.

Али Алишир. В движении
Даты проведения выставки: 12 июля 2024 — 10 ноября 2024 Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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