14 июля в Музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ откроется выставка Тамары Камаевой «Свет и Воздух».

Персональная выставка «Свет и Воздух» одной из Аврор, утренних зорь – Тамары Камаевой, является оптимистическим размышлением и верой в то, что красота и неравнодушие окружающего мира не зависит от времени и моды.

Художник используют ощущение бесконечной спешки в живописи, бесконечного пути наслаждения тающим снегом, пронзительной синевой неба, зелёной дымкой леса... Предлагает «видеть» то, чего раньше не замечали, то, что было сокрыто от глаз.

Выставка более пятидесяти живописных работ разных жанров, приглашает исследовать поэзию света и воздуха, находя баланс между природой и человеком. Т. Камаева передает яркость, динамичность и живость окружающего мира, выражая каждый раз свое впечатление через игру света и воздуха, не боясь экспериментировать с техниками и стилями.

Источником вдохновения, могучим импульсом для внутреннего освобождения, для выражения личностных живописных ощущений и настроений у Тамары Камаевой становится природа и близкие, родные люди.

Первое нашло отражение в пейзажах, показывающих разные времена года. Окружающий мир предстает перед нами как напоенное свежестью, лучезарное благодушие.

«Свет и Воздух» предлагает зрителю пройти по экспозиции и прожить вместе с автором мгновения. Прочувствовать разный эмоциональный настрой каждого времени года или успеть ухватить периоды взросления. Задать себе вопросы: где я сейчас? В каком времени года? Куда я двигаюсь?

Тамара Камаева.

Родилась в 1981 году в городе Томске.

В 2005 году поступила в Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Во время учебы Тамара Камаева неоднократно участвовала и побеждала во многих творческих конкурсах. Так в 2006 г., будучи студенткой первого курса она победила в конкурсе «Рембрандт», организованном Генеральным консульством королевства Нидерландов.

В 2009 г. участвовала в двух конкурсах: «От Древней Руси к новой России» (Всероссийский конкурс Московского Патриархата), где представила работу «Отречение апостола Петра» и в номинации «Сюжеты Священного писания», где заняла третье место, и конкурс «Рождество», проходивший в Санкт-Петербурге, на котором художник заняла первое место с картиной «Бегство в Египет».

В 2010 году второй раз участвовала в конкурсе «От Древней Руси к новой России», и также ее работа «Отдых на пути в Египет» была удостоена третьего места.

Неоднократно участвовала в конкурсах Игоря Минакова в СП6ГЖиСА им. И. Е. Репина. Дважды занимала призовые места («Женщине посвящается…» и «Возрождая классику»).

Во время обучения была награждена медалью «За успехи в учебе». Дипломная работа «Поклонение волхвов» получила похвалу ГАК, художнице была присуждена премия министерства культуры РФ. В 2011 году была удостоена премии Правительства Санкт-Петербурга в номинации «Изобразительное искусство».

С 2011 года является членом Санкт-Петербургского Союза Художников и участником творческого объединения «АВРОРА».

Выставка «Свет и Воздух» Тамары Камаевой продлится до 14 сентября 2024 года.

Вернисаж 18 июля в 19.00.

Вход свободный.