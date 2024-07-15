ента новостей

21:17
Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов может пополнить состав СКА, подписав с петербургским клубом долгосрочный контракт
20:52
На Гончарной улице дорожный конфликт перерос в драку с повреждением автомобилей
20:09
Выставка «Свет и Воздух»
19:49
В выставочном зале Союза художников покажут работы юной художницы Варвары Щедриной
19:42
Горэлектротранс сохранил работу трамваев №№7 и 65 на период ремонта на Володарском мосту за счёт трамвайного съезда
15:50
Выставочный проект «Красный угол»
15:40
Выставка «Брателло»
14:34
В Госдуме рассказали, как вычислить телефонного мошенника
14:32
На шахматном турнире «Moscow Open – 2024» Санкт-Петербург представят Лобанов, Гоганов и Шубин, а в женском турнире сыграют Гетьман, Юрасова и Насыбуллина
13:54
Закрывается трамвайное движение по Гаванской улице
13:48
В Невском районе поймали налетчика на сетевой магазин
13:32
На трассе «Вологда-Тихвин» в ДТП пострадала 6-летняя пассажирка «Рено»
13:16
В Петербурге поймали двоих жителей Ульяновска, ограбивших прохожих на улиуе Партизана Германа
12:57
В баре на шоссе Революции мужчину ударили битой ро голове
12:37
В Светогорске женщина отобрала у школьника самокат
11:06
Отечественный рынок разработки видеоигр вырос почти на 20%
10:39
Обстановка в США накалилась
10:13
На Шафировском проспекте каршеринг уходя от погони протаранил мачту освещения
09:32
Ожидается грибной год
00:40
Испания стала чемпионом Европы, победив в финале Англию со счётом 2:1, а лучшим игроком турнира стал Родри
16:00
На Шушарской дороге водитель каршерингового автомобиль погиб врезавшись в бетонное основание моста
15:50
В Невском районе задержали дебошира с пистолетом на автобусной остановке
15:39
В Петербурге задержали четверых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте
15:38
«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счётом 4:2, но Клаудиньо повздорил с Семаком из-за замены
23:56
В массовом ДТП на КАД пострадало 4 человека
23:32
Россиянин Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу полуфинал Уимблдона – 2024, а победительницей женского турнира стала Крейчикова
15:34
В ДТП на трассе.«Мины-Порожек-Чаща-Новинка» погиб водитель «Хендай Гетц»
15:25
В Петербурге задержали троллейбусного хулигана с Лиговки
15:19
В центре Петербурга задержали вандала разбившего стекло рейсового автобуса
15:09
В Петербурге поймали злоумышленника ограбившего мужчину на Планерной улице
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Свет и Воздух»

Выставка «Свет и Воздух»

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
В Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Тамары Камаевой «Свет и Воздух».

14 июля в Музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ откроется выставка Тамары Камаевой «Свет и Воздух».

Персональная выставка «Свет и Воздух» одной из Аврор, утренних зорь – Тамары Камаевой, является оптимистическим размышлением и верой в то, что красота и неравнодушие окружающего мира не зависит от времени и моды.

Художник используют ощущение бесконечной спешки в живописи, бесконечного пути наслаждения тающим снегом, пронзительной синевой неба, зелёной дымкой леса... Предлагает «видеть» то, чего раньше не замечали, то, что было сокрыто от глаз.

Выставка более пятидесяти живописных работ разных жанров, приглашает исследовать поэзию света и воздуха, находя баланс между природой и человеком. Т. Камаева передает яркость, динамичность и живость окружающего мира, выражая каждый раз свое впечатление через игру света и воздуха, не боясь экспериментировать с техниками и стилями.

Источником вдохновения, могучим импульсом для внутреннего освобождения, для выражения личностных живописных ощущений и настроений у Тамары Камаевой становится природа и близкие, родные люди.

Первое нашло отражение в пейзажах, показывающих разные времена года. Окружающий мир предстает перед нами как напоенное свежестью, лучезарное благодушие.

«Свет и Воздух» предлагает зрителю пройти по экспозиции и прожить вместе с автором мгновения. Прочувствовать разный эмоциональный настрой каждого времени года или успеть ухватить периоды взросления. Задать себе вопросы: где я сейчас? В каком времени года? Куда я двигаюсь?

Тамара Камаева.

Родилась в 1981 году в городе Томске.

В 2005 году поступила в Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Во время учебы Тамара Камаева неоднократно участвовала и побеждала во многих творческих конкурсах. Так в 2006 г., будучи студенткой первого курса она победила в конкурсе «Рембрандт», организованном Генеральным консульством королевства Нидерландов.

В 2009 г. участвовала в двух конкурсах: «От Древней Руси к новой России» (Всероссийский конкурс Московского Патриархата), где представила работу «Отречение апостола Петра» и в номинации «Сюжеты Священного писания», где заняла третье место, и конкурс «Рождество», проходивший в Санкт-Петербурге, на котором художник заняла первое место с картиной «Бегство в Египет».

В 2010 году второй раз участвовала в конкурсе «От Древней Руси к новой России», и также ее работа «Отдых на пути в Египет» была удостоена третьего места.

Неоднократно участвовала в конкурсах Игоря Минакова в СП6ГЖиСА им. И. Е. Репина. Дважды занимала призовые места («Женщине посвящается…» и «Возрождая классику»).

Во время обучения была награждена медалью «За успехи в учебе». Дипломная работа «Поклонение волхвов» получила похвалу ГАК, художнице была присуждена премия министерства культуры РФ. В 2011 году была удостоена премии Правительства Санкт-Петербурга в номинации «Изобразительное искусство».

С 2011 года является членом Санкт-Петербургского Союза Художников и участником творческого объединения «АВРОРА».

Выставка «Свет и Воздух» Тамары Камаевой продлится до 14 сентября 2024 года.

Вернисаж 18 июля в 19.00.

Вход свободный.

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-08-2023, 09:34
Выставка живописных работ Анны Ляховской «Там, где Офелия мечтает»
9-08-2023, 12:12
Выставка «Технологический миф»
26-04-2024, 18:46
Выставка "Звукам души повинуясь" Юрия Ужегова
27-03-2024, 09:27
АРТМУЗА представит персональную выставку Андрея Блиока
5-06-2023, 15:15
Выставка «Алтай – души моей исток»
3-04-2024, 13:00
Выставка Аллы Калачевой «С первого взгляда»

Происшествия на дорогах

0
92
Сегодня, 13:32
На трассе «Вологда-Тихвин» в ДТП пострадала 6-летняя пассажирка «Рено»
0
80
Сегодня, 10:13
На Шафировском проспекте каршеринг уходя от погони протаранил мачту освещения
0
108
Вчера, 16:00
На Шушарской дороге водитель каршерингового автомобиль погиб врезавшись в бетонное основание моста
0
166
13-07-2024, 23:56
В массовом ДТП на КАД пострадало 4 человека
Наверх