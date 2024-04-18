«Блокадный Трезорка»: съемки завершены

Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
В годы блокады Ленинграда произошло немало удивительных историй. Одна из них — о псе Трезорке, который в самые страшные дни голода охотился в близлежащей округе на зайцев и приносил хозяевам трофеи. Именно это помогло выжить семье героев фильма.
Короткометражный игровой фильм «Блокадный Трезорка» снимался в традициях нашего доброго старого кино о верных друзьях человека – таких, как Джульбарс, Мухтар, Белый Бим Черное ухо.
Режиссеру фильма - Илье Северову, создателю кинокартин «Развод по собственному желанию», «Я свободен» и «Последняя кнопка 2» поставили непростую задачу – снять исторический фильм с детьми и собакой.
Собаку искали почти месяц, и в итоге для роли «пса-героя» была выбрана восточноевропейская овчарка по кличке Фрам. Это его первая большая роль, раньше он снимался только в небольших эпизодах.
Вместе с Фрамом в фильме также снимались: Данила Якушев, Яромир Зайцев, Евгений Чмеренко, Наталья Крутик, Степан Лопатин, Сергей Сергеев, Алексей Булатов, Илья Божко, Алина Савенкова, Юлия Ромашкина, Дмитрий Шопин, Владимир Ванышев, Максим Белов, и Иван Милов.
Фильм будет отличаться от первоисточника - рассказа петербургского писателя Александра Смирнова.
«В самом рассказе событий на 4-5 минут хронометража, а сделать нам нужно было 26 минутный фильм. Нужно было еще что-то допридумывать - самой истории еще предстояло нарастить мышечную массу. Разумеется, сильных разночтений нет и все нововведения мы согласовали с автором – Александром Смирновым. К примеру, у нас собака не изначально в семье, а попадает в нее совершенно случайно, к мальчику, который всю жизнь мечтал о питомце. Еще Трезор у нас является боевой собакой, он собака-сапер, которая выполняет свою работу по разминированию – вот главные разночтения с оригиналом. А еще мы расширили характеры героев» - поделился Илья Северов.
Фильм снимался в окрестностях Сярьг (Всеволожский район, Ленинградская область), а также в Санкт-Петербурге. Блокадные и современные декорации для картины создает художник-постановщик Леонид Карпов, а наблюдает за всем через объектив камеры – оператор-постановщик Айрат Ямилов.
Предварительно фильм будет готов уже в мае этого года.
«Блокадный Трезорка»
Производство: «Ленфильм»
Короткометражный
Синопсис: В годы блокады Ленинграда произошло немало удивительных историй. Одна из них — о псе Трезорке, который в самые страшные дни голода охотился в близлежащей округе на зайцев и приносил хозяевам трофеи. Именно это помогло выжить семье героев фильма.
Режиссер: Илья Северов
Креативный продюсер: Андрей Апостолов
Исполнительный продюсер: Дмитрий Никитин
Автор рассказа: Александр Смирнов
Сценарист: Роман Лантух
Художник-постановщик: Леонид Карпов
Оператор-постановщик: Айрат Ямилов
Актеры: Данила Якушев, Яромир Зайцев, Евгений Чмеренко, Наталья Крутик, Степан Лопатин, Сергей Сергеев, Алексей Булатов, Илья Божко, Алина Савенкова, Юлия Ромашкина, Дмитрий Шопин, Владимир Ванышев, Максим Белов, Иван Милов, а также пес по кличе Фрам.