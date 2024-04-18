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Питерец.ру » Культура » «Блокадный Трезорка»: съемки завершены

«Блокадный Трезорка»: съемки завершены

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Ленфильм
Киностудия «Ленфильм» завершила съемки нового короткометражного фильма - «Блокадный Трезорка»

Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
В годы блокады Ленинграда произошло немало удивительных историй. Одна из них — о псе Трезорке, который в самые страшные дни голода охотился в близлежащей округе на зайцев и приносил хозяевам трофеи. Именно это помогло выжить семье героев фильма.

«Один пожилой коллега рассказал мне в 90е о могильном памятнике собаке, погибшей в 1945-м, он эту могилу видел сам. Эта реальная история произошла в Парголово, об этом вспоминали старожилы-блокадники. Какой породы была собака, сейчас уже никто не знает. Рассказ «Блокадный Трезорка» и надеюсь, что и будущий фильм, учат добру, милосердию… И друг к другу, и к животным. Когда-то ленинградский мальчишка в 1939 спас на улице щенка… А через три года этот щенок вырос и спас от голода его семью. Добро, как посеянные семена цветов, хлеба, всегда даст красивый и добрый урожай» - рассказал писатель Александр Смирнов.

Короткометражный игровой фильм «Блокадный Трезорка» снимался в традициях нашего доброго старого кино о верных друзьях человека – таких, как Джульбарс, Мухтар, Белый Бим Черное ухо.
Режиссеру фильма - Илье Северову, создателю кинокартин «Развод по собственному желанию», «Я свободен» и «Последняя кнопка 2» поставили непростую задачу – снять исторический фильм с детьми и собакой.

«Меня это не пугает. Я очень люблю детей, я обожаю с ними работать, я знаю, как сделать так, чтобы у них все получалось, как их поддержать. Конечно, со взрослыми намного проще, они в любом случае изначально хотят сниматься. Среди детей же нужно найти в первую очередь того, кто хочет, потому что никакими деньгами, никакими Chupa Chups’ами, никакими Lego их не заставишь. Если они не хотят, то это невозможно. С животными же, да, сложно. Но я могу сказать, что у нас была невероятная Александра Степанова, дрессировщица с 30-летним стажем. У нее более двух тысяч проектов за спиной. И не только собаки: кошки, свиньи, птицы, лично для меня она работала с енотом. Я не представляю, как этого добиться, но она добивается: собака у меня порой работала профессиональней актеров» - рассказал режиссер фильма Илья Северов.

Собаку искали почти месяц, и в итоге для роли «пса-героя» была выбрана восточноевропейская овчарка по кличке Фрам. Это его первая большая роль, раньше он снимался только в небольших эпизодах.

«Мы стараемся воспитывать животных в любви к человеку, чтобы они хорошо относились ко всем людям и не ждали никаких подвохов с их стороны. Собака делает все по команде – и кусает, и целует. Когда собака подходит и грустно кладет голову человеку на плечо, то это, конечно, команда. Актер практически никаким образом не участвует в этом процессе. Это вырабатывается в течении двух лет и, конечно, только затем собака появляется в кадре. Поэтому для молодого Фрама, как для актера, конечно, сложнее всего было не проявлять бурную радость по отношению к людям. Когда актер проявлял эмоции положительные, Фраму хотелось ответить тем же, а ему нужно было сидеть неподвижно и изображать раненую собаку. Остальные все вещи, мне кажется, ему удались. И с приносом зайца он справлялся, и с какими-то другими вещами, не побоялся огня на близком расстоянии. А вот сдержать свои эмоции положительные ему было сложно. Но мы старались делать все качественно, выполнить абсолютно все указания режиссера, чтобы все было красиво и понравилось зрителю. Равнодушным в любом случае не останется никто» - рассказала Александра Степанова, ведущий дрессировщик агентства Animal Art и режиссер по работе с животными.

Вместе с Фрамом в фильме также снимались: Данила Якушев, Яромир Зайцев, Евгений Чмеренко, Наталья Крутик, Степан Лопатин, Сергей Сергеев, Алексей Булатов, Илья Божко, Алина Савенкова, Юлия Ромашкина, Дмитрий Шопин, Владимир Ванышев, Максим Белов, и Иван Милов.
Фильм будет отличаться от первоисточника - рассказа петербургского писателя Александра Смирнова.
«В самом рассказе событий на 4-5 минут хронометража, а сделать нам нужно было 26 минутный фильм. Нужно было еще что-то допридумывать - самой истории еще предстояло нарастить мышечную массу. Разумеется, сильных разночтений нет и все нововведения мы согласовали с автором – Александром Смирновым. К примеру, у нас собака не изначально в семье, а попадает в нее совершенно случайно, к мальчику, который всю жизнь мечтал о питомце. Еще Трезор у нас является боевой собакой, он собака-сапер, которая выполняет свою работу по разминированию – вот главные разночтения с оригиналом. А еще мы расширили характеры героев» - поделился Илья Северов.
Фильм снимался в окрестностях Сярьг (Всеволожский район, Ленинградская область), а также в Санкт-Петербурге. Блокадные и современные декорации для картины создает художник-постановщик Леонид Карпов, а наблюдает за всем через объектив камеры – оператор-постановщик Айрат Ямилов.
Предварительно фильм будет готов уже в мае этого года.
«Блокадный Трезорка»
Производство: «Ленфильм»
Короткометражный
Синопсис: В годы блокады Ленинграда произошло немало удивительных историй. Одна из них — о псе Трезорке, который в самые страшные дни голода охотился в близлежащей округе на зайцев и приносил хозяевам трофеи. Именно это помогло выжить семье героев фильма.
Режиссер: Илья Северов
Креативный продюсер: Андрей Апостолов
Исполнительный продюсер: Дмитрий Никитин
Автор рассказа: Александр Смирнов
Сценарист: Роман Лантух
Художник-постановщик: Леонид Карпов
Оператор-постановщик: Айрат Ямилов
Актеры: Данила Якушев, Яромир Зайцев, Евгений Чмеренко, Наталья Крутик, Степан Лопатин, Сергей Сергеев, Алексей Булатов, Илья Божко, Алина Савенкова, Юлия Ромашкина, Дмитрий Шопин, Владимир Ванышев, Максим Белов, Иван Милов, а также пес по кличе Фрам.

Источник: Ленфильм
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