В Мариинском дворце состоялся показ фильма «Блокадный футбол»

В Мариинском дворце состоялся показ документально-игрового фильма «Блокадный футбол», приуроченный к 81-й годовщине легендарного матча. В мероприятии приняли участие депутаты Павел Иткин, Ирина Иванова, Дмитрий Дмитриев, Алексей Зинчук, автор сценария Алексей Дунаевский.

По задумке создателей, основная задача этого фильма состояла в том, чтобы рассказать историческую правду, как на самом деле организовывали блокадный матч.

— Для того, чтобы сделать этот небольшой фильм, я потратил 10 лет жизни, изучая всё написанное об этом событии на всех языках. Не только на родном русском, но и английском, немецком, татарском, казахском, грузинском, эстонском, украинском языках, и собрав коллекцию всех публикаций, решил проверить каждое слово на прочность. Долгие годы провёл в архивах, изучал все документы, касающиеся данной темы, нашёл детей ленинградцев, которые согласились играть в 42 году и получил доступ к их семейным хроникам, максимально полно восстановил события тех лет, — рассказал Алексей Дунаевский.

В мае 1942 года в Ленинграде решили провести грандиозный спортивный праздник, завершить который должен был футбольный матч. Поскольку стадион имени Ленина на Петроградской стороне был полностью разрушен бомбардировками, площадкой для футбольной игры выбрали стадион Динамо, практически не пострадавший от вражеских снарядов и бомб. Здесь 31 мая в 17.00 состоялся блокадный футбольный поединок, в котором принимали участие команда «Динамо» (Ленинград) и команда Н-ского завода нашего города («Металлический завод»), пришедшая на стадион после рабочей смены. Команда «Динамо» победила со счётом 6:0.

— Спорт — это не только физическое соревнование, но и соревнование силы духа. Фильм без лишнего пафоса, правдиво описывает блокадный матч. Но, именно в этой, казалось бы, простоте наиболее отчетливо ощущается та душевная сила, присущая ленинградцам, — сказал Павел Иткин.

Фильм «Блокадный футбол» произведён на киностудии «Ленфильм» в 2022 году. В ленте в деталях описывается быт людей, атмосфера прифронтовой жизни города, условия организации спортивного мероприятия.

— Мы же все из города Ленинграда и любим хорошее документальное кино. К сожалению, в последние годы его нет. Особенно доброго документального кино Я вспоминаю свою школу, в те годы показы документалистики были частью культуры преподавания и воспитания. Мне кажется, что ваш фильм очень подходит для детей, в том числе. Я не играю в футбол, но я его люблю. Вы нам подарили удивительные моменты. Казалось бы, мы о городе знаем всё. Но, сегодняшний фильм мне рассказал о том, что я ничего не знаю о городе, — обратилась к сценаристу фильма Ирина Иванова.

В ходе дискуссии по итогам просмотра депутаты высказали мнение, что фильм «Блокадный футбол» может быть рекомендован к показу в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.