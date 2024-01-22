Специалисты-кинологи Росгвардии почтили память коллег, оборонявших блокадный Ленинград

В Санкт-Петербурге военные кинологи и служебные собаки Северо-Западного округа Росгвардии возложили цветы к Памятнику военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинграда, установленном на месте бывшей школы-питомника НКВД, где в годы блокады готовили специалистов и служебных собак.

Росгвардейцы из кинологических подразделений специального моторизованного полка, 33-й бригады оперативного назначения, а также сотрудники ОМОН «Бастион» вместе со своими служебными собаками различных пород, экипированными в новейшие бронежилеты (разработанные и производимые в Санкт-Петербурге), почтили память коллег, погибших в годы обороны Ленинграда.