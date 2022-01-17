Волонтеры Победы Санкт-Петербурга дадут старт Всероссийской акции «Блокадный хлеб» и раздадут Ленточки Ленинградской Победы

27 января Санкт-Петербург замрет в минуте молчания в память о тех, чьи жизни унесла страшная и бесчеловечная страница в нашей истории – Блокада Ленинграда. Ко Дню воинской славы России, когда в 1944 году Блокада была снята, Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Санкт-Петербурге проведен ряд мероприятий и примет участие в торжественно-траурных церемониях на разных площадках города.

18 января в 12:00 на Ленинградском комбинате хлебопродуктов им. С.М. Кирова пройдет торжественный старт Всероссийской акции «Блокадный хлеб», в котором примут участие ветераны, блокадники, представители комбината, добровольцы, а также участники волонтерского клуба «Вместе делаем добро» МОУ «Нагорная школа».

Ключевым символом Всероссийской акции является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена во время блокады Ленинграда в самую суровую зиму 1941-1942 годов. Волонтеры расскажут участникам о событиях в окруженном городе, основных исторических датах и раздадут листовки с информацией о главной ценности Блокадного Города - хлебе. Именно эти 125 грамм когда-то спасли от смерти десятки тысяч жителей нашего города.

С приветственным словом выступят:

Василий Тихонович Волобуев, председатель совета ветеранов Санкт-Петербурга;

Наталья Михайловна Загорская, Генеральный директор Ленинградского комбината хлебопродуктов им. С.М. Кирова;

Ирина Евгеньевна Гутина, Член центрального штаба Всероссийского движения «Волонтеры Победы».

После выступления приглашенных гостей, добровольцы дадут символический старт раздачи карточек и Лент Ленинградской победы.

18 января с 17:00 до 18:00 около станции метро «Гостиный двор» Волонтеры Победы будет раздавать жителям и гостям города Ленточки Ленинградской победы. Ленточка повторяет цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда» и состоит из полос ткани двух цветов: оливкового, символизирующего Победу, и зеленого – цвет жизни.