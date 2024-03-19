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Питерец.ру » Культура » Историко-документальная выставка «Единообразие и порядок»

Историко-документальная выставка «Единообразие и порядок»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Выставочном зале федеральных архивов в Санкт-Петербурге состоится открытие историко-документальной выставки «Единообразие и порядок»

20 марта 2024 г. в 16 часов в Выставочном зале федеральных архивов в Санкт-Петербурге (г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, 36) состоится открытие историко-документальной выставки «Единообразие и порядок» – Государственный совет Российской империи. К 180-летию Мариинского дворца.

Организаторы выставки: Федеральное архивное агентство и Российский государственный исторический архив (РГИА)

Участники выставки: Законодательное собрание Санкт-Петербурга (Мариинский дворец), Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Российский государственный архив древних актов (РГАДА), Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГАВМФ), Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД), Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Центральный государственный архив кинофотофонодокументов (ЦГАКФФД), Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей.

Российским государственным историческим архивом совместно с Законодательным собранием Санкт-Петербурга и в тесном сотрудничестве с федеральными и региональными архивами и музеями подготовлена историко-документальная выставка, посвященная истории Государственного совета и Мариинского дворца. Основу выставочной экспозиции составили документы из фондов высших государственных учреждений РГИА.

30 марта (11 апреля) 1801 г. молодой император Александр I издал указ «Об учреждении непременного Совета для рассматривания Государственных дел». Дальнейшая разработка программы государственного преобразования была поручена М.М. Сперанскому и 1 (13) января 1810 г. император специальным Манифестом объявил о создании Государственного совета. Текст Манифеста гласил: «К утверждению и распространению единообразия и порядка в государственном управлении признали мы нужным установлению Государственного совета дать образование, свойственное пространству и величию нашей империи». Первым председателем Государственного совета (до 14 августа 1814 г.) стал канцлер граф Николай Петрович Румянцев, а главой Государственной канцелярии был назначен государственный секретарь М.М. Сперанский.

14 июля 1884 г. Александр III подписал указ, по которому Мариинский дворец объявлялся резиденцией Государственного совета, Государственной канцелярии, Комитета министров и Канцелярии по принятию прошений на высочайшее имя приносимых. 11 февраля 1885 г. состоялось торжественное освящение дворца как центра российской государственности.

 Императорским манифестом от 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка» была учреждена Государственная Дума - нижняя палата парламента, а Государственный совет стал верхней палатой. После Февральской революции Государственный совет и Государственная дума Российской империи прекратили свою деятельность.

Историко-документальная экспозиция «Единообразие и порядок» – Государственный совет Российской империи. К 180-летию Мариинского дворца» дает уникальную возможность ознакомиться с архивными документами, освещающими первые и последующие шаги нашей страны по пути создания русского парламентаризма.

Выставка работает с 20 марта по 27 июня 2024 г.

Понедельник-четверг с 10.00. до 17.15, пятница до 16.15.

Выходные дни: суббота, воскресенье и последняя пятница месяца

Вход бесплатный, по паспорту.

Источник: ЗАКС
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