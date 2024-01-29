Архиву ВМФ исполнилось 300 лет!

«Питерец.ру» сообщает, что вчера архив ВМФ отметил памятную дату – учреждению исполнилось 300 лет. Стеллажи этого архива представляют собой настоящую сокровищницу морского дела. Там хранится более миллиона документов, некоторые из которых имеют особую историческую ценность.

Например, в архиве находится инструкция для адмиралтейств с пометками Петра I и другие официальные документы. При этом, наряду с ними, сохранились и бумаги личного характера. Отдельного упоминания заслуживают письма адмирала фон Эссена, датированные 1904 годом. Он описал из Порт-Артура, захваченного японцами. Также в архиве есть и рукописные документы, которые до конца не исследованы. Это связано с их возрастом и неразборчивостью почерка.

Напоминаем, что архив ВМФ был создан по инициативе Петра Великого. Император увидел, что морские документы требуют специального хранения и приказал назначить архивариуса.