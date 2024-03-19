«История зверушек»: театр «Буфф» покажет спектакль для детей по книге Чарльза Дарвина

Санкт-Петербургский музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта представит уникальный образовательный спектакль «История зверушек» (3+), который в игровой форме расскажет юным театралам как создавался наш удивительный мир. Премьерный показы спектакля пройдут на сцене «Буффики» 6, 7, 21 и 30 апреля в 12:00.
В основу предстоящей премьеры положена книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Артисты театра «Буфф» в развлекательно-познавательном путешествии ответят на вопросы, которые часто интересуют самых маленьких: «Мама, а какое животное появилось первым?», «А кто был до динозавров?», «А почему птицы полетели?».
Все повествование объединено сквозным действием — процессом эволюции. Артисты театра «Буфф» проведут юных зрителей через интереснейшие этапы истории животного мира, покажут, каким образом разнообразные виды появлялись и развивались на Земле, начиная с теории «большого взрыва» и до появления человека. И все это с помощью пластических этюдов, музыки, танцев, поставленных хореографом Викторией Конновой, и необычных костюмов главного художника театра «Буфф» Яны Штокбант. Все это стоит увидеть!
Маленьких зрителей ждет чрезвычайно увлекательное путешествие: 4 миллиарда лет за 45 минут! Весело, увлекательно, по-буффовски!