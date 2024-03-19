«История зверушек»: театр «Буфф» покажет спектакль для детей по книге Чарльза Дарвина

Санкт-Петербургский музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта представит уникальный образовательный спектакль «История зверушек» (3+), который в игровой форме расскажет юным театралам как создавался наш удивительный мир. Премьерный показы спектакля пройдут на сцене «Буффики» 6, 7, 21 и 30 апреля в 12:00.

В основу предстоящей премьеры положена книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Артисты театра «Буфф» в развлекательно-познавательном путешествии ответят на вопросы, которые часто интересуют самых маленьких: «Мама, а какое животное появилось первым?», «А кто был до динозавров?», «А почему птицы полетели?».

«Это очень интересная тема, - рассказывает режиссер спектакля Ангелина Добровольская. - Не в каждом театре есть такие постановки. А ведь для деток важно всё познавать. Вообще сегодня очень мало образовательных спектаклей. Мы постараемся рассказать детям интересные факты из мира биологии, но не будем забывать, что мы в театре, где царит условность. В нашем спектакле нет главного героя и нет истории, как это обычно бывает в сказках для детей. Мы показываем процесс эволюции, где каждый маленький этюд — это отдельная история животных. В спектакле никто не разговаривает, все существуют пластически. Есть только один рассказчик. Это некое мифическое существо. Мы прозвали его дерево-Баобаб. Это то, что существовало во все века и было свидетелем эволюции. Наша задача разъяснить детям, как интересно познавать мир, научить любить природу и наших меньших братьев».

Все повествование объединено сквозным действием — процессом эволюции. Артисты театра «Буфф» проведут юных зрителей через интереснейшие этапы истории животного мира, покажут, каким образом разнообразные виды появлялись и развивались на Земле, начиная с теории «большого взрыва» и до появления человека. И все это с помощью пластических этюдов, музыки, танцев, поставленных хореографом Викторией Конновой, и необычных костюмов главного художника театра «Буфф» Яны Штокбант. Все это стоит увидеть!

Маленьких зрителей ждет чрезвычайно увлекательное путешествие: 4 миллиарда лет за 45 минут! Весело, увлекательно, по-буффовски!