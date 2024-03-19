ента новостей

16:24
В чайхоне на Московском проспекте застрелили бизнесмена
15:03
Историко-документальная выставка «Единообразие и порядок»
14:55
«История зверушек»: театр «Буфф» покажет спектакль для детей по книге Чарльза Дарвина
13:25
Кузнецовскую улицу осветили 226 светодиодных фонарей
13:22
В Петербурге изменится трасса туристического трамвая
13:10
Очередную партию помощи передали из Петербурга в зону СВО
10:22
В Ленобласти водитель «Лада Приора» угрожал охраннику пневматическим пистолетом
10:14
В Петербурге задержали мужчину, который брызнули из баллончика в лицо подростку
09:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве таксиста
08:46
У рекордной явки избирателей есть объективные причины
08:22
У кого наиболее высокие зарплаты?
00:10
«Ленинградец» разгромлен «Енисеем» в Рощино: команда Сергея Кирьякова второй раз в сезоне ФНЛ – 2023/2024 проиграла со счётом 0:4
18:11
С поражения началась для СКА серия второго раунда плей-офф с «Автомобилистом»: решающую шайбу при счёте 2:2 забросил Баранцев
16:25
В Ленобласти отмечают День воссоединения Крыма с Россией
16:14
Россия. Путин. Крым: на Дворцовой площади прошел молодежный флешмоб
15:48
В Петербурге отмечают 10-летие воссоединения Крыма с Россией
15:14
Места работы в Петербурге передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 18 по 24 марта
14:41
Роскомнадзор зафиксировал попытки иностранного вмешательства в выборы
13:43
В Ленобласти с погоней и стрельбой задерживали пьяного юношу на «Жигулях»
13:36
На Невском проспекте юноша на мотоцикле влетел в припаркованный «Мерседес»
13:26
В Невском районе подростку брызнули из баллончика в лицо
13:20
В Петербурге задержали пиромана, который поджог дом родственников в Ольгино
13:13
В Красногвардейском районе задержали налетчика на магазин
13:06
В центре Петербурга мигрантка ударила ножом соотечествиника
10:59
Китай не хочет принудительной продажи TikTok в США
09:41
Центробанк предложил расширить каналы информирования о рисках кибермошенничества
09:20
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют полосу движения
07:54
Как проголосовали петербуржцы?
07:29
За Путина более 87%
23:17
Диаметрально противоположными результатами завершили регулярный чемпионат Суперлиги петербургский волейбольный «Зенит» и «Динамо-ЛО» из Ленобласти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » «История зверушек»: театр «Буфф» покажет спектакль для детей по книге Чарльза Дарвина

«История зверушек»: театр «Буфф» покажет спектакль для детей по книге Чарльза Дарвина

0
51
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Буфф
Театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта представит уникальный образовательный спектакль «История зверушек»

Санкт-Петербургский музыкально-драматический театр «Буфф» им. И.Р. Штокбанта представит уникальный образовательный спектакль «История зверушек» (3+), который в игровой форме расскажет юным театралам как создавался наш удивительный мир. Премьерный показы спектакля пройдут на сцене «Буффики» 6, 7, 21 и 30 апреля в 12:00.

В основу предстоящей премьеры положена книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Артисты театра «Буфф» в развлекательно-познавательном путешествии ответят на вопросы, которые часто интересуют самых маленьких: «Мама, а какое животное появилось первым?», «А кто был до динозавров?», «А почему птицы полетели?».

«Это очень интересная тема, - рассказывает режиссер спектакля Ангелина Добровольская. - Не в каждом театре есть такие постановки. А ведь для деток важно всё познавать. Вообще сегодня очень мало образовательных спектаклей.  Мы постараемся рассказать детям интересные факты из мира биологии, но не будем забывать, что мы в театре, где царит условность. В нашем спектакле нет главного героя и нет истории, как это обычно бывает в сказках для детей. Мы показываем процесс эволюции, где каждый маленький этюд — это отдельная история животных. В спектакле никто не разговаривает, все существуют пластически. Есть только один рассказчик. Это некое мифическое существо. Мы прозвали его дерево-Баобаб. Это то, что существовало во все века и было свидетелем эволюции. Наша задача разъяснить детям, как интересно познавать мир, научить любить природу и наших меньших братьев».

Все повествование объединено сквозным действием — процессом эволюции. Артисты театра «Буфф» проведут юных зрителей через интереснейшие этапы истории животного мира, покажут, каким образом разнообразные виды появлялись и развивались на Земле, начиная с теории «большого взрыва» и до появления человека. И все это с помощью пластических этюдов, музыки, танцев, поставленных хореографом Викторией Конновой, и необычных костюмов главного художника театра «Буфф» Яны Штокбант. Все это стоит увидеть!

Маленьких зрителей ждет чрезвычайно увлекательное путешествие: 4 миллиарда лет за 45 минут! Весело, увлекательно, по-буффовски!

Источник: Буфф
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-03-2023, 17:03
Музыкальный спектакль «Питер Пэн» возвращается на сцену театра «Буфф»
22-01-2024, 13:11
Выставочный проект «Театр и музыка в блокадном Ленинграде»
4-05-2023, 15:28
Выставка из архивов театра Буфф ко Дню Победы
25-01-2024, 16:00
Премьера спектакля «Дождливым вечером»
6-12-2022, 20:46
Мировая премьера мюзикла Максима Дунаевского по мотивам пьесы Г. Горина «Чума на оба ваших дома!»
6-02-2023, 14:35
В ленинградском областном Театре «На Литейном» открывается XIX фестиваль «Пять вечеров»

Происшествия на дорогах

0
141
Вчера, 13:36
На Невском проспекте юноша на мотоцикле влетел в припаркованный «Мерседес»
0
358
17-03-2024, 12:24
В Ленобласти на трассе «Нарва» китайский кроссовер врезался в опору ЛЭП. Пострадали двое пассажиров, женщина и 7-летняя девочка
0
237
17-03-2024, 12:15
На улице Адмирала Трибуца иномарка сбила 6-летнего мальчика
0
291
16-03-2024, 13:57
Под Волосово в ДТП с фурой погиб полицейский
Наверх