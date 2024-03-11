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Питерец.ру » Культура » ВООПИК набирает волонтеров на бесплатное обучение мониторингу ОКН

ВООПИК набирает волонтеров на бесплатное обучение мониторингу ОКН

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82
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГО ВООПИК
ВООПИК в рамках проекта «Общественный мониторинг объектов культурного наследия Санкт-Петербурга (1 сезон)» проводит набор волонтеров

С 11 по 25 марта городское отделение ВООПИК в рамках проекта «Общественный мониторинг объектов культурного наследия Санкт-Петербурга (1 сезон)» (https://voopik-spb.ru/projects/obshchestvennyy-monitoring-obektov-kulturnogo-naslediya-sankt-peterburga/) проводит набор волонтеров на второй поток бесплатного обучения мониторингу объектов культурного наследия. В этот раз будем изучать и исследовать Смоленское лютеранское кладбище.

Программа обучения включает в себя 6 лекционных и 7 практических занятий, которые будут проводиться ведущими специалистами в области архитектуры и реставрации, преподавателями образовательных учреждений и представителями общественных организаций. В рамках обучения участники проекта освоят основы законодательства по сохранению объектов культурного наследия и государственной системы охраны исторического наследия. Узнают об истории Смоленского лютеранского кладбища и людях, нашедших здесь свой покой. Научатся разбираться в типах надгробий, познакомятся с методиками сохранения памятников из разных материалов, изучат термины и определения из сферы некрополистики и сохранения культурного наследия. Научатся составлять акт технического состояния и проводить фотофиксацию. Участникам, посетившим все занятия и успешно прошедшим обучение, будут вручены удостоверения волонтера-члена Общественной инспекции ВООПИК. 

Следующим этапом добровольцы смогут подкрепить свои навыки и самостоятельно проведут мониторинг надгробий Смоленского лютеранского кладбища. Итоги мониторинга будут проверены специалистами и в последующем переданы в КГИОП. Программа курса рассчитана на 50 человек. Прием участников на обучение будет проводиться на конкурсной основе. Если вы любите Санкт-Петербург и хотите внести свой вклад в сохранение его архитектурного многообразия, то заполняйте заявку на нашем сайте!

Обязательные условия участия:

• возможность находиться в Санкт-Петербурге весь период обучения и практики (с апреля до середины июня, ориентировочно);

• наличие смартфона с доступом в интернет;

• навыки работы с компьютером.

Обучение мониторингу объектов культурного наследия реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке КГИОП и Союза реставраторов Санкт-Петербурга.

Ссылка на заявку участника: https://forms.yandex.ru/u/6512afc7eb61465cbff0076f/

Источник: СПбГО ВООПИК
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