Выставка «Улица — наша палитра»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку голландской художницы Тамары Стофферс, чьи коллажи позволяют увидеть эстетику советской действительности в необычном ракурсе.

Голландская художница Тамара Стофферс живет и работает в Нидерландах, но еще недавно стремилась пополнить ряды студентов одного из славящихся своим консерватизмом российских художественных вузов. Готовясь к поступлению, она случайно открыла для себя наследие советской визуальной культуры и в итоге даже выучила русский язык.

Для Тамары Стофферс, мечтавшей прикоснуться к живописи старых мастеров и впервые побывавшей в России лишь в 2017 году, «советский мир» стал своего рода эстетической утопией. В букинистических магазинах и на барахолках в руки художницы попадали шикарные альбомы и открытки, издававшиеся «на экспорт» во времена «развитого социализма». Пленительная атмосфера полупустых улиц с новенькими зданиями в духе «интернационального стиля» и портреты колоритных «babushek» увлекли ее в продолжительное сюрреалистическое путешествие. Вооружившись ножницами и клеем, Тамара Стофферс улетела в советский космос прямо из комнатки голландской жилой общины, где, на радость четырем соседям, художница реконструировала интерьер традиционной коммуналки — разумеется, согласно своим представлениям о ней.

Ни для кого не секрет, что в Советском Союзе визуальная коммуникация — иначе говоря, пропаганда — была делом государственной важности. Лучшие поэты сочиняли рекламные слоганы, а лучшие фотографы и дизайнеры оформляли стенды страны на международных выставках. В предназначенных для зарубежного читателя фотоальбомах и журналах 60-х или 70-х царит особая атмосфера. Советская полиграфия — это своего рода фабрика грез, где в репортажном снимке какого-нибудь события вполне может быть «зашита» скульптурная группа Лаокоона. Эти фотографии не рассказывают о жизни, они показывают то, какой жизнь должна быть: люди на производстве сосредоточенные, а в минуты досуга — счастливые; города — чистые; дома колхозников — уютные.

В любом современном отечественном лайфстайл-журнале мы обязательно найдем страницу, вдохновленную брендом «русский авангард» или условной «тоталитарной эстетикой», чтобы это ни означало. Примерно 20 лет назад по Германии и странам Восточного блока прокатилось такое явление, как «остальгия»: юноши и девушки, не заставшие ГДР, с огромным удовольствием полезли в шкафы за старыми пиджаками и с трепетом принялись коллекционировать «товары народного потребления», которых, согласно рассказам родителей, на всех не хватало. До сих пор неизменной популярностью пользуются выставки «советского дизайна», и все это так или иначе укладывается в «стиль ретро», который будет вечно питаться любопытством внуков к жизни своих дедушек и бабушек. Творчество Тамары Стофферс — яркий пример непривычной эстетизации страны Советов. Художница моделирует сюрреалистическую действительность, выбрав вполне традиционный язык коллажа. Любопытно, что подобные эксперименты можно найти на страницах журнала «Советское фото» или в работах известного советского архитектора и художника Эля Лисицкого.

Тамара Стофферс. Улица — наша палитра

Даты проведения выставки: 8 марта 2024 — 2 июня 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург