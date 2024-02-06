Город мастеров: ваше творение в пространстве Петербурга

Наверное, каждый первый автор, - скульптор, архитектор малых форм, криейтор, - в тайне мечтает, чтобы его работу установили в Петербурге. Но многих останавливает очень сложная, многоэтапная процедура согласований с различными городскими ведомствами.

По признанию сотрудников отдела монументального искусства Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга, одолеть этот путь в одиночку до сих пор не удавалось ни одному творцу.

Однако не стоит отчаиваться и ставить на идее крест.

Реальным шансом может стать конкурс малых архитектурных форм и городской скульптуры «Город мастеров», который только что объявил петербургский музей современного искусства АРТМУЗА.

Это арт-пространство регулярно проводит масштабные творческие состязания, но прежде в фокусе всегда были только художники и фотографы. Как значится на сайте музея, за десять лет его существования без внимания незаслуженно оставались скульпторы, архитекторы, другие создатели объектов малых архитектурных форм и городской скульптуры, в том числе приверженцы кибер- и стимпанка.

Конкурс «Город мастеров» призван исправить ситуацию.

До 29 марта от соискателей принимаются проекты объектов малых архитектурных форм или городской скульптуры, которые в своей концепции будут приурочены к десятилетию существования музея АРТМУЗА.

К участию приглашаются авторы из любого населённого пункта России; это могут быть и творческие коллективы.

Финалистов будет шестеро; они займут специально подготовленные мастерские во дворе пространства на Васильевском острове и должны будут в реальном времени воплощать свои проекты; каждый мастер получит 200 000 рублей на закупку материалов.

Интересно, что посетители музея смогут свободно наблюдать за происходящим и даже беседовать с авторами, перемещаясь между мастерскими Города мастеров. Причём, совершенно бесплатно, как это традиционно принято в АРТМУЗЕ.

Победитель конкурса будет объявлен 3 сентября. Им станет только один мастер, чья работа, по результатам оценки экспертного сообщества, будет наиболее соответствовать заявленным критериям конкурса.

Этот человек получит почётное звание победителя конкурса «Город мастеров» и денежный приз в размере 500 000 рублей, а его творение увековечит десятилетие АРТМУЗЫ, будет установлено у входа и станет ещё одной городской достопримечательностью культурной столицы России.

Таким образом, для реализации заветной цели воздвигнуть свой памятник в самом центре Петербурга требуется победить в конкурсе, объявленном АРТМУЗОЙ.

Много это или мало, решать вам.

Для желающих побороться за главный приз – подробная информация, положение конкурса и форма заявки на сайте музея artmuza.spb.ru

Участвуйте и побеждайте!