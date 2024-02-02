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Питерец.ру » Культура » Цифровая выставка «Просвещение: большие перемены»

Цифровая выставка «Просвещение: большие перемены»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Всем россиянам стала доступна цифровая экспозиция «Просвещение. Большие перемены» на ВДНХ.

Иммерсивная экспозиция «Просвещение: большие перемены», ставшая самой популярной выставкой зимы об истории российского просвещения, проходит по всей стране. На сегодняшний день ее посетили более полумиллиона зрителей интерактивной экспозиции павильона «Просвещение», созданного Фондом Гуманитарных Проектов по заданию Министерства Просвещения РФ в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. К плану ее всероссийского экспонирования в исторических парках присоединятся все россияне с помощью цифрового формата. Посетить экспозицию можно по ссылке https://space360.website/temp/vystavka/.

Выставка представляет собой иммерсивное путешествие из прошлого в настоящее и будущее системы отечественного образования в сопровождении главных героев – девочки Маши из настоящего и мальчика Вовы из будущего.  Экспозиция иллюстрирует эволюцию системы образования в нашей стране от периода Советского Союза до современной России. В регионах увидят, чем отличаются подходы к региональному образованию в каждом из субъектов и ознакомятся с тем, как менялись школы и детские сады и какие возможности открываются сегодня перед детьми и молодежью.

"Экспозицию в Москве уже посетили более 500 000 человек, это внушительная цифра. Кроме того, павильон "Просвещение" входит в тройку самых востребованных на выставке "Россия". Интерес посетителей к экспозиции побудил нас сделать ее максимально доступной и открыть для широкой аудитории по всей стране с помощью сети исторических парков «Россия - Моя история» и в цифровом качестве. Пусть у всех жителей страны будут равные возможности, чтобы узнать историю просвещения России. Это, кстати, один из ключевых принципов национального проекта "Образование", который уже оставил свой след в истории" – Тарасов Александр, заместитель директора по развитию Фонда Гуманитарных Проектов.

Экспозиция разделена на 19 тематических зон. Сначала посетители знакомятся с историей отечественной системы образования начиная с советских времен, затем пройти залы «Трудные 90-е» и «Вызовы XXI века» — и знакомятся с деятельностью «Министерства будущего», где могут подробно понять, над какими задачами работает Минпросвещения РФ сегодня и каких результатов планирует достичь к 2030 году. Примечательно, на выставке собран опыт более 40 подведомственных организаций министерства.

Экспозиция содержит зоны «Детский сад» и «Школа» с тематическими «кабинетами» и развивающим пространством для ребят разных возрастов. В залах «Урок географии», «Урок истории», «Урок родного языка» транслируются образовательные материалы, в предметных зонах размещены новые учебники истории, карта уникальных школ России.

Выставка с самого открытия привлекла пристальное внимание культурной и образовательной общественности страны. В числе почетных гостей ее посетили заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, Министр Просвещения РФ Сергей Кравцов, эксперты педагогических ВУЗов и победители всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Директор года».

Основной аудиторией проекта являются школьники и студенты, которые отметили свое позитивное отношение к проекту и оставили отзывы об изменениях, которые демонстрирует экспозиция с помощью высокотехнологичных выставочных решений, самой современной мультимедийной техники, театральных и шоу технологий, эффектных и аутентичных декораций, создающих уникальную атмосферу прошлых лет, ее особенно отмечают юные зрители.

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