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Питерец.ру » Культура » Выставка фотографа Кирилла Иванова «Лед»

Выставка фотографа Кирилла Иванова «Лед»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку фотографа Кирилла Иванова

На выставке представлены фотографии гор, но вы не найдете открыточных видов горных вершин, которые обычно снимают восхищенные любители или профессионалы, работающие по заказу. Кирилл Иванов смотрит на горы в буквальном смысле под другим углом: фотографии сделаны не просто фотографом, но альпинистом и лыжником.

В 1998 году автор в первый раз поехал в горы, в альплагерь «Безенги». С 2004 года Кирилл — инструктор по альпинизму, кандидат в мастера спорта. Совершал восхождения на Кавказе, Памире, в Крыму, в Норвегии, Италии, освоил горные лыжи и фрирайд.

Автор рассказывает: «В 2006 году я поехал в Индию, прожил там четыре месяца и незадолго до отъезда спросил у Свами Брамдева, наставника ашрама, в котором жил, что мне делать дальше. Он посмотрел на “мыльницу” Panasonic у меня в руках и сказал: “Снимай!” Благословил, значит. На следующий год “мыльница” сломалась, и я взял у друга поснимать “Зенит”. Так все и началось. Потом были первые фотокурсы у итальянца Паоло Дель Эльче. Он дал содержательность и глубину, которую я до сих пор, часто безуспешно, ищу в фотографии, и показал, что фотография — это способ общения с миром. Дальше был Факультет фотожурналистов имени Гальперина, где Павел Михайлович Маркин наставлял нас, как не лениться, давал основы фотографической этики и еще много всего полезного».

Именно занятия горными лыжами и фрирайдом научили Кирилла особому зрению, способности вглядываться в текстуры снега и состояния льда. От этого жизненно важного умения зависит успех восхождения или спуска на лыжах.

Взгляд фотохудожника позволил автору увидеть и красоту: «В 2008 году в Хибинах было холодно, но ходили весело. Рельефные заструги и переметаемый через них снег меня покорили, но фото тогда не получилось. В 2015-м снял удачную вертикальную серию льда в Безенги на Кавказе и понял, что фотографии по-разному замерзшей воды могут быть основой для выставки».

Заструга — узкий и твердый снежный гребень, образовавшийся в результате эрозии снега ветром. У горнолыжников, фрирайдеров и альпинистов существует свой сленг, определяющий различные состояния снега и льда: бутылочный зимний лед, мягкий летний, фирн, бетон, пенопласт, пухлый, каша, корка, весеннее сало... Внимательный зритель может попытаться обнаружить все эти «агрегатные состояния», рассматривая горные пейзажи и фотозарисовки автора.

Горы в фотографиях Кирилла Иванова приобретают человеческое измерение, они не подавляют человека своей красотой и величием. Снег и лед здесь превращаются в абстракцию, а ландшафты — в графические произведения.

Кирилл Иванов. Лед

Даты проведения выставки: 26 января 2024 — 28 апреля 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Эрарта
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