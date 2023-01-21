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Питерец.ру » Общество » Где катаются на горных лыжах?

Где катаются на горных лыжах?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sochi.sutochno.ru
Какие горнолыжные курорты любят жители Петербурга?

Горные лыжи – распространенный вид отдыха. Любители подобного катания охотно отправляются на горнолыжные курорты. Такого же подхода придерживаются и петербуржцы.

Наиболее популярным направлением здесь является Сочи. В феврале и марте петербуржцы предпочитают отправляться именно туда. 2 место занимают горы Домбая. Это направление считается одним из самых доступных.

Тройку лидеров замыкает Большой Вудъявр. В топ-5 также входят горы Шерегеша и Дубай. В общем, петербуржцы находят хорошие направления для отдыха с горными лыжами.

Здесь все зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей человека. Каждый выбирает наиболее приемлемый для себя вариант. Ну а кто-то вообще равнодушен к горным лыжам.

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