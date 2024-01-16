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Питерец.ру » Культура » Выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда»

Выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
«Россия - моя история» проводит выставку о блокаде Ленинграда в Исторических парках по всей стране

23 января в 15.00 в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» состоится торжественное открытие выставки «80 фактов о блокаде», приуроченной к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Одновременно с петербургским парком экспозицию представят десяткам тысяч зрителей в 20 исторических парков крупнейших городов страны. Лекционным партнером проекта является Всероссийское общество «Знание».

В 2024 году Санкт-Петербург вместе со всей страной отпразднует знаменательную дату – 80-летие Ленинградской Победы. Музейно-выставочный центр «Россия – моя история» совместно с Архивным комитетом Санкт-Петербурга, Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Центральным государственным архивом историко-политических документов представят выставочный проект «80 фактов о блокаде Ленинграда».

Вспоминая героев, сражавшихся за Ленинград на линии фронта и в самом городе и, несмотря на тяжелые испытания и лишения, победивших врага, мы чтим их небывалый в истории войн героизм, поражаясь тому, как полуголодные люди находили в себе силы защищать город - в окопах, у артиллерийских орудий, за штурвалами самолетов, в мастерских и заводских цехах, в лабораториях и за письменными столами, за мольбертами или с карандашом в руке. Подвиг воинов Ленинградского фронта, моряков Балтийского флота и горожан-ленинградцев вдохновляет современников быть достойными их памяти.

В рамках проекта представлены электронные образы документов и фотографий, раскрывающие в популярной форме, но с опорой на проверенные, очищенные от легенд и измышлений факты о блокаде Ленинграда и героизме его защитников. Посетители выставки смогут приблизиться к пониманию обстоятельств, в которых люди жили, работали, боролись, мечтали, верили, и того, как сумели отстоять свой город, через сохранившиеся в архивах воспоминания очевидцев, дневники, документы органов управления, предприятий, учреждений, организаций, а также многие другие исторические источники.

Среди приглашенных почетных гостей представители Общественных движений: «Движение первых» и «Волонтеры Победы», ветеран Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда, председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Тихомирова Е.С., Председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга Тищенко П.Е., руководитель АНО "Национальный центр исторической памяти при президенте РФ Малышева Е.П.

В исполнении оркестра Санкт-Петербургской консерватории им. Римского- Корсакова прозвучит знаменитая «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича, Хоровое училище им. М.И. Глинки исполнит композицию «Ладога».

Выставка продлится до 18 февраля.

Вход свободный. Возрастное ограничение 6+

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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