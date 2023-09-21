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Питерец.ру » Общество » Народный фронт в Петербурге предложил включить в школьную программу рассказы о блокаде Ленинграда глазами очевидцев

Народный фронт в Петербурге предложил включить в школьную программу рассказы о блокаде Ленинграда глазами очевидцев

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Опубликовал: Вадик Котов
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Народный фронт
Народный фронт в Петербурге предложил включить в школьную программу рассказы о блокаде Ленинграда глазами очевидцев

Направили обращение Министру просвещения с предложением включить в список тем школьных «Разговоров о важном» рассказы о блокаде Ленинграда глазами его жителей.

Инициатором обращения стал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

27 января 2024 года Россия отметит 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Музей обороны и блокады Ленинграда совместно с «Парламентской газетой» запустили цикл публикаций с историями ленинградцев, основанных на сохранившихся письмах и документах 1941-1944 годов, которые отправляли своим родным и близким ленинградцы и защитники Отечества с фронта в блокадный город – «Письма из Ленинграда».

Эти истории, дополненные краткими биографиями авторов писем и локальными историческими справками более доступны и понятны для современных школьников, чем архивные документы, сводки с фронтов или параграф учебника.

«Российские школьники должны знать историю своей страны. Я обратился к Министру просвещения РФ с предложением включить в список рекомендованных тем в рамках цикла «Разговоры о важном» рассказы о блокаде Ленинграда глазами его жителей – непосредственных участников происходящих событий с информацией о судьбах авторов писем и об исторических событиях тех дней. Надеюсь, инициатива будет поддержана», – отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге, депутат ЗАКСа Андрей Рябоконь.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Народный фронт
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