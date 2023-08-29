Нашумевшая выставка «Искусство МАНГА» в Санкт-Петербурге продлена до 1 октября

Выставка «Искусство МАНГА», проводимая в культурном центре «Севкабель Порт», будет продлена до 1 октября, чтобы все желающие смогли посетить экспозицию. На сегодняшний день первую в России выставку, посвященную японским графическим рассказам, посетили уже более 120 тысяч человек. Таким образом, масштабная выставка, демонстрирующая более 200 уникальных экспонатов и произведений искусства из частных коллекций Японии, Китая и Европы, стала одной из самых посещаемых выставок России в этом году.

На выставке «Искусство МАНГА», занимающей более 2500 квадратных метров, можно увидеть никогда прежде не выставлявшиеся эскизы, наброски и рукописи, а также первые тиражи важнейших для истории манги произведений. В экспозицию вошли экспонаты разных периодов, раскрывающих историю манги в хронологической последовательности и отражающих тесную связь современной манги с традиционным искусством. Куратором выступила Анна Пушакова, ранее работавшая хранителем коллекции живописи и графики Дальнего Востока в Государственном Музее Востока в Москве и неоднократно курировавшая выставки, посвященные японскому искусству как в России, так и за рубежом. Подготовка к выставке заняла более трех лет, на протяжении которых были собраны редкие экспонаты из частных коллекций.

Билеты на выставку можно приобрести на платформе генерального билетного партнера Яндекс Афиша. Также партнерами выступили издательство Bubble Comics и книжный сервис Букмейт, доступный для подписчиков Яндекс Плюс.