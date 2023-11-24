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Питерец.ру » Культура » В Петербурге школьный театр «Планета крокусов» покажет спектакль «Трудный экзамен»

В Петербурге школьный театр «Планета крокусов» покажет спектакль «Трудный экзамен»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
В Санкт-Петербурге театр «Планета крокусов» школы №619 покажет спектакль «Трудный экзамен» на сцене Дома народного творчества и досуга

Школьный театр «Планета крокусов» покажет постановку «Трудный экзамен» 27 ноября в 16:30 на сцене Дома народного творчества и досуга в Санкт-Петербурге. Учащиеся школы №619 Санкт-Петербурга стали лауреатами конкурса постановок Всероссийского просветительского проекта Знание.Театр и получили возможность показать спектакль на профессиональной сцене в родном городе. 

Посетить постановку «Трудный экзамен» школьного театра «Планета крокусов» может любой желающий житель и гость Санкт-Петербурга. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте Российского общества «Знание».

«Всероссийский просветительский проект Знание.Театр позволил большому количеству ребят почувствовать, как сбываются даже самые недосягаемые мечты. Помимо основного победителя — обладателя Гран-при мы поддерживаем 15 региональных театральных коллективов — у них появился шанс выйти на профессиональную сцену в своем регионе. Этот опыт наглядно покажет и докажет всем талантливым молодым людям в нашей стране, что новые возможности открываются перед теми, кто не боится конкуренции, кто любит пробовать новое и смело идет к своей цели. Мы хотим, чтобы у юных артистов была поддержка в своем регионе. Уверен, что среди них немало будущих звезд кино и театральных подмостков», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Школьный театр «Планета крокусов» из северной столицы появился не так давно, но уже достиг больших результатов: сейчас у коллектива более 500 различных дипломов.

Основательница и режиссер театра Юлия Карниевич отмечает, что название «Планета крокусов» отлично отражает уникальность каждого ребенка, ведь их так же, как и цветы, взращивают и уже с распустившимися бутонами отправляют во взрослую жизнь.

Коллектив школьного театра состоит из 70 человек. В основном это ученики 5–11 классов, однако есть и учащиеся начальной школы. Многие выпускники театра реализуют себя в творческой сфере и продолжают обучение в профильных вузах.

Обладателя Гран-при, специальных номинаций и лауреатов конкурса постановок по пьесе Гульнары Искалиевой «Трудный экзамен» определил экспертный совет конкурса. Возглавил его ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Григорий Заславский. Также в экспертный совет вошли художественный руководитель Театра на Бронной, режиссер Константин Богомолов, ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист Российской Федерации Евгений Князев и другие видные театральные деятели России.

1 ноября 2023 года Российское общество «Знание» определило обладателя Гран-при и победителей в 4 специальных номинациях конкурса на лучшую постановку по пьесе Гульнары Искалиевой «Трудный экзамен» в рамках Всероссийского просветительского проекта Знание.Театр. Театральный коллектив Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У.Х. Тхабисимова выиграл Гран-при конкурса. Молодые ребята показали свою постановку 9 ноября в Москве на Международной выставке-форуме “Россия”, которая проходит на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля. Постановка вошла в масштабную образовательную программу Выставки, генеральным партнером которой является Российское общество «Знание».

В конкурсе принимали участие школьные и студенческие театральные коллективы, а также ребята, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования. Участники должны были поставить спектакль по пьесе «Трудный экзамен» и показать его зрителю. Всего на конкурс поступило более 2000 заявок из 89 регионов страны.

Конкурс на лучшую постановку спектакля «Трудный экзамен» реализуется в партнерстве с всероссийским проектом «Школьная классика» Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Проект Знание.Театр — при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников». 

В рамках проекта Знание.Театр также проходит просветительская акция: у тысячи молодых людей — поклонников театрального искусства — появился шанс не только побывать в закулисье своего любимого театра, но и пообщаться с режиссерами, актерами и педагогами. Благодаря этому ребята узнают об истории театрального искусства в нашей стране, его достижениях и перспективах, а также из первых уст услышат о тонкостях творческой профессии. С 28 сентября по 15 декабря 2023 состоятся более 300 мастер-классов, экскурсий, дискуссий и круглых столов, семинаров и презентаций. Присоединиться к акции может любой специалист из театральной сферы: для этого лекторам необходимо зарегистрироваться на сайте проекта Знание.Театр. Там же все желающие посетить экскурсии, лекции и встречи в своем городе могут отслеживать расписание и регистрироваться на мероприятия. 

Подробную информацию можно найти на сайте проекта Знание.Театр, а также в группе во ВКонтакте.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе. 

Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» — на сайте и в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram.

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