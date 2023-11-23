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Питерец.ру » Культура » Выставка «Суд Париса. Рождение богини»

Выставка «Суд Париса. Рождение богини»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Полярном флигеле Шереметевского дворца (набережная реки Фонтанки, 34) откроется выставка «Суд Париса. Рождение богини»

24 ноября в Полярном флигеле Шереметевского дворца (набережная реки Фонтанки, 34) откроется выставка «Суд Париса. Рождение богини». Она создана Санкт-Петербургским Музеем театрального и музыкального искусства совместно с Международным фестивалем искусств «Дягилев P.S.». Бахрушинский театральный музей выступил партнером и предоставил экспонаты из своих фондов.

Название проекту дала знаменитая картина немецкого художника XVIII века Антона Рафаэля Менгса на сюжет древнегреческого мифа «Суд Париса» из коллекции Эрмитажа. Героини экспозиции – балерины, певицы и актрисы – отражают женские архетипы древнегреческих богинь Афины, Афродиты и Геры, олицетворяющие мудрость, любовь, заботу. Выставка охватывает два периода: 1880-1914 годы и 1920-1950 годы и рассказывает о самых известных представительницах творческих профессий. Посетители смогут увидеть многообразие образов, которые воплотили на сцене балерины Анна Павлова, Марина Семенова, Галина Уланова, певицы Полина Виардо, Анастасия Вяльцева, актрисы Вера Коммиссаржевская, Алиса Коонен, Любовь Орлова и многие другие.

В числе предметов, переданных для экспонирования Бахрушинским театральным музеем, художественные портреты, фотографии и негативы известных актрис Алисы Коонен и Зинаиды Райх, детали костюмов, созданные в 1922 и 1928 годах. Отдельного внимания заслуживают эскизы для спектакля «Горе уму», написанные театральным художником Николаем Павловичем Ульяновым.

«Зинаида Райх всегда сама заказывала сценические костюмы портнихе, и лишь платья Софьи к спектаклю «Горе уму» были созданы театральным художником. Ульянов наделял эскизы портретным сходством с будущими исполнителями, и таким образом создал серию портретов знаменитой актрисы. В большинстве женских костюмов и причесок на эскизах Ульянова прослеживаются античные мотивы. У всех дам на балу непременно имеются шали, подобные драпировкам на изображениях греческих красавиц. Например, лиловая шаль, сохранившаяся в музее и переданная в Санкт-Петербург, была частью одного из костюмов Софьи», – отметила научный сотрудник Бахрушинского театрального музея Наталия Зайцева.

Также на выставке, которая продлится до 21 апреля 2024 года, можно будет увидеть экспонаты из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Российской национальной библиотеки, музея Академии художеств, музея истории русской литературы им. В.И. Даля, музея В.А. Тропинина, академии русского балета им. А.Я. Вагановой.

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