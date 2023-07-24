Фотовыставка, концерты, паблик-токи и кинопремьеры – на «Ленфильме» пройдет фестиваль «Африка. Вместе в будущее»

Дни африканской культуры и кино, которые пройдут в рамках культурно-просветительского фестиваля «Африка. Вместе в будущее», стартуют 25 июля на киностудии «Ленфильм». Гостей ждет насыщенная программа – кинопремьеры, фотовыставка, театрально-поэтический вечер, творческие встречи, паблик-токи и концерты.

Фестиваль пройдет с 25 по 30 июля в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм» и в кинотеатре «Аврора», в Москве – в кинотеатре «Иллюзион». Мероприятие входит в программу Фестиваля культуры «Петербургские сезоны» в рамках Второго Саммита Россия-Африка. Вход на все мероприятия свободный, по регистрации на сайтеhttps://african-days.ru.

25 июля состоится торжественное открытие фестиваля – гостей ждет российская премьера фильма-призера Каннского кинофестиваля 2023 года «Омен», показ картины «Ночь королей», открытие выставки «Африканская мечта» и музыкальная программа с DJ-сетом.

Групповая фотовыставка «Африканская мечта» объединяет фотографов разных поколений и жанров. Всего на несколько дней павильон, в котором обычно снимают кино, превратится в выставку-путешествие в пространстве и времени. Зрители смогут увидеть работы знаменитых фотографов, которые неожиданно и по-новому представляют разнообразие культуры африканского континента. На выставке представлены серии фотографий Сергея Горшкова, Андрея Белкова, Дмитрия Коха, Анны Дафтари, Кристины Макеевой и Арсения Нисходимова. В работах Сергея Горшкова и Дмитрия Коха запечатлены кадры дикой природы Африки. Андрей Белков представит свою абстрактную серию “Nocturne II”. Анна Дафтарипоказывает серию завораживающих документальных портретов. В фотографиях Кристины Макеевой отражена яркая мода современной Африки. Арсений Нисходимов использует серию автопортретов для познания культуры африканского континента. В день открытия у всех гостей будет возможность пройтись по выставке с куратором Анастасией Локтаевой. «Африканская мечта», организованная галереей М2 (Москва), продлит свою работу до 28 июля.

26 июля пройдет поэтический вечер африканской поэзии. Заслуженный артист России, актер театра им. Евгения Вахтангова Сергей Пинегин познакомит зрителя с уникальной поэзией свободы и любви африканского континента и в ритме тамтамов приоткроет завесу в мир загадочного континента. Также в рамках фестиваля пройдут творческие встречи с историком Виктором Куликовым и внуком последнего короля Египта – Михаилом Орловым, а также паблик-ток «Арт и мода. Африка и Россия. Пути пересечения» совместно с журналом Umagazine.

Основным блоком фестиваля станет кинопрограмма, в рамках которой будут показаны дерзкие и новаторские фильмы из разных стран континента: от хитов Каннского кинофестиваля до культовых боевиков независимых студий с бюджетом в 200 долларов, от ярких доков про локальные киноиндустрии до советской кинохроники. Зрители смогут принять участие в Q&A с режиссерами после показов.

Откроет фестиваль российская премьера картины «Омен» бельгийского рэпера родом из Конго Балоджи. Балоджи создал тонкий и магнетический портрет континента, в котором сливается христианская вера и языческие культы, городские легенды и черная магия. «Омен» получил приз «Новый голос» в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2023 года. Также 25 июля состоится показ фильма «Ночь королей» Филиппа Лакота, премьера которого прошла на Венецианском кинофестивале. Этот фильм словно балансирует между сказкой и мюзиклом, ритуальным танцем, театром и даже афрофэнтези.

Две картины из программы родом из Нигерии. Документальный фильм Аббы Макама «Нолливуд: кое-что из ничего» посвящен киноиндустрии Нигерии, которая является второй в мире (после Болливуда и до Голливуда!) по количеству производимых фильмов в год. «Истории о жу-жу» – фильм коллектива Surreal16, в который входит Абба Макама. Картины коллектива Surreal16 с восторгом принимают на ведущих мировых кинофестивалях вот уже несколько лет. Коллектив создает авторское кино, не похожее на поточную продукцию Нолливуда. Картина рассказывает три истории о магии жу-жу, основанные на нигерийском фольклоре и городских легендах.

Другая часть программы посвящена Вакаливуду – кинематографу Уганды. Впервые в России на большом экране будет показан культовый кунг-фу боевик «Кто убил капитана Алекса?». На протяжении беспощадно увлекательных 70 минут на зрителя обрушится шквал взрывов, выстрелов и разлетающихся голов. «Однажды в Уганде» – рассказ о режиссере Ай. Джи. Джи Набванга, который, несмотря на отсутствие бюджета, профессионального образования и приличного оборудования, на одном энтузиазме и чувстве юмора умудрился основать в трущобах Уганды студию Вакаливуд, которая выпускает малобюджетные боевики, вдохновленные «Рэмбо» и Чаком Норрисом, но с африканскими актерами в главных ролях.

В рамках фестиваля будет представлена дебютная картина француженки сенегальского происхождения Мати Диоп «Атлантика», которая получила Гран-при Каннского кинофестиваля в 2019 году. Картина считается одной из важнейших в истории сенегальского кино, а Мати Диоп стала первой темнокожей женщиной, претендовавшей на высшую награду Каннского кинофестиваля и получившей Гран-при главного киносмотра мира.

«Суад» – еще одна картина с очень яркой фестивальной судьбой. Фильм–победитель фестиваля Трайбека и номинант на премию Оскар от Египта рассказывает историю 19-летней Суад и ее младшей сестры, которые будто зависли между двумя мирами: миром социальных сетей, в которых женщины свободны и эмансипированы, и миром настоящим, в котором женщине предписано служить мужчине.

Картина «Это не похороны, это – воскресение»стала первым фильмом, выдвинутый на премию Оскар от королевства Лесото. Этот то ли фильм, то ли видеоарт с медленным темпом и завораживающими кадрами наполнен мистическим реализмом. Культурные обычаи и церемонии здесь живые, они вплетены в яркий гобелен окружающего мира.

В кинопрограмме Дней африканской культуры и кино будут также представлены документальные картины. «Ритмы Африки» 1966 года посвящен первому Всемирному фестивалю африканского искусства в Дакаре. Смелый фильм Александра Маркова «Красная Африка» – это хроника странной дружбы Советского Союза с «черным» континентом, которуюсоветские операторы фиксировали на протяжении более 30 лет. Картина «Такси, кино и я», премьера которой состоялась на Роттердамском фестивале в этом году, расскажет о судьбе талантливого режиссера, ставшего курьером.

Фильм «Мы, студенты!» переносит нас в университет Баги, столицы Центральноафриканской Республики. Режиссер показывает повседневную жизнь своих друзей, позволяя нам увидеть реальную жизнь миллениалов в Банги. Это среда молодежи, которая стремится изменить страну, но не знает как.

Для самых маленьких совместно с киностудией «Союзмультфильм» будут также показаны любимые мультфильмы об Африке, среди которых «Катерок», «Котенок с улицы Лизюкова», «Как львенок и черепаха песню пели» и другие.

С 28 по 30 июля в кинотеатре «Аврора» пройдут кинопоказы, организованные РОСКИНО при поддержке Министерства культуры России. В программу показов войдут одни из лучших картин последних лет, которые были представлены на многих международных кинофестивалях и отмечены рядом наград. Среди них картина из ЮАР «1960», которая признана лучшим южноафриканским художественным фильмом на 43-м Дурбанскоммеждународном кинофестивале (Durban International Film Festival), старейшем и крупнейшем кинофестивале в Африке. Кения будет представлена драмой «Бангаранг» от режиссера Робина Одонго. Также в программе кинопоказов в «Авроре» – экшн-драма 2020 года «Кондиционер» ангольского режиссера Марио Бастаса и два фильма из Танзании: драмы «Моя деревня» и «Мвига», режиссер которых – Стивен Лино.

Вход на все мероприятия фестиваля «Африка. Вместе в будущее» бесплатный, регистрация открыта на сайте фестиваля https://african-days.ru . Информация о показах в Иллюзионе – на сайте кинотеатраhttps://illuzion-cinema.ru/