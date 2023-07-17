Выставка «Суррогаты»

Музей Эрарта представляет выставку Ивана Коршунова, который исследует ценности и символы общества потребления, заменившего реальность на суррогаты.

Иван Коршунов принадлежит к числу тех художников, которые мыслят визуальными образами, — а потому и современность осмысляет с помощью живописи. Будучи перфекционистом, он создает продуманные, четко выверенные композиции, в которых нет ничего случайного. Художник работает в технике трехслойной живописи, характерной для старых мастеров. Сканируя, ощущая, осознавая современность, он оценивает ее здоровым взглядом традиционалиста и, наверное, кому-то даже может показаться средневековым рыцарем, облаченным в латы, но сидящим за суперсовременным компьютером. Именно наличие культурной, исторической памяти у Ивана Коршунова — не просто художника, но и специалиста по византийской живописи — придает его творчеству особую глубину.

В своем новом проекте «Суррогаты» автор исследует следы воздействия виртуальной реальности на различные сферы человеческого существования, рассматривает масштабные подмены смыслов и образов в современном информационном мире, словно находя визуальные воплощения широко распространенному сегодня понятию «симулякр».

По мнению ряда французских философов, таких как Жорж Батай, Жиль Делёз, Жан Бодрийяр, мы уже давно живем в эпоху тотальной симуляции, в мире подмены понятий и смыслов. С каждым днем окружающий нас мир, полный симулякров и суррогатов, стремительно меняется. Сегодня не перестают появляться все новые и новые «вводные» для восприятия реальности. События мирового масштаба, происходящие в последние годы, вносят свои коррективы в понимание функционирования социума, в межличностные и межнациональные отношения, заставляя переосмыслять информационные потоки и формы общения, меняя привычное устройство жизни. Ко многим изменениям мы уже привыкли, с другими же никак не можем смириться.

С одной стороны, проект содержит иронический пафос по поводу ценностей и символов глобального общества потребления, заменившего реальность на суррогаты. При этом и сам человек становится в какой-то степени симулякром. С другой стороны, в нем звучит тревожная тема тупика, возможного краха — «Похорон глобализации». С визуальной и пластической точки зрения проект Ивана Коршунова делится на две части: иронично-веселое прочтение «золотофонных» работ противопоставляется серьезности восприятия «темнофонных» произведений, что образно отражает двойственность и изменчивость современного мира.

Семантическое пространство некоторых из написанных два года назад картин сегодня обретает новое прочтение и дополняется актуальными смыслами — этот факт не столько отражает изначальный замысел автора, сколько подчеркивает независимую жизнь работ во времени. Несмотря ни на что, человек по-прежнему существует в обществе потребления, среди захватывающих его суррогатов, и это естественным образом становится темой для рефлексии.

В сложившихся парадигмах стремительно меняющейся реальности вновь начинает звучать некогда актуальный вопрос о том, кто мы в этом мире и что из себя представляем? Иван Коршунов убежден: «Сущность человека, его происхождение и назначение, занимаемое им место в мире были и остаются основными проблемами философии, религии, науки и искусства».

Иван Коршунов. Суррогаты

Даты проведения выставки: 19 июля 2023 —1 октября 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург