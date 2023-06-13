Выставка Денис Давыдов «BAHOR»

Masters digital gallery рады представить новую выставку Денис Давыдов «BAHOR» (узб. – весна), которая пройдет с 15 июня до 31 июля. В галерее покажут три видеоработы и цифровые отпечатки из проекта, посвященному Узбекистану и культуре Центральной Азии и созданному через призму детских воспоминаний. «BAHOR» является продолжением исследования узбекской культуры и серии работ «JONIM», показанных на персональной выставке в Париже.

«BAHOR» – это многослойный рассказ, который перемешивает традиции прошлого, культурно-историческое наследие Центральной Азии и массовую культуру. Важную роль в проекте играет танец, он является языком, который не имеет границ, в отличие от разговорного языка, и уникален в узбекской школе танца. Узбекский танец включает множество движений головы, рук и контактов со зрителем. Эти танцы имеют нарративный характер, позволяя рассказывать полноценные истории.

Монстры, оживающие в работах художника, вдохновлены лепной керамикой, которая возникла в V-VI вв. и существует до сих пор. В исламе было запрещено изображение того, что находится «вокруг или выше», и ремесленникам приходилось выдумывать существо, не похожее ни на одно из живых созданий. Эти игрушки выпускались под определённые праздники коллекциями, подобно тому, как сегодня выпускаются NFT-дропы. Художник осмысляет диджитал-арт как тип коллективной творческой деятельности, корни которой находятся в прикладном искусстве.

Проект BAHOR предлагает зрителю эмоциональную коммуникацию, освещая проблематику сращивания культурных наслоений, и оживляет истории прошлого в настоящем.

На стенде masters digital на Санкт-Петербургской ярмарке искусства «1703» будет подставлена работа Дениса Давыдова из серии Gameland. Работы Дениса Давыдова также показывали на экранах в Нью-Йорке и Гонконге и на выставках и ярмарках в Париже, Дубай, Лондоне и Москве.

Куратор выставки: Анна Заведий

Пресс-показ выставки пройдет 14.06 в 18:00.

Денис Давыдов – BAHOR

15.06 — 31.07.2023

Masters Digital Gallery

ул. Барочная, 6, стр.1 (вход с ул. Б. Зеленина)

Каждый день, 11:00–20:00

Вход свободный