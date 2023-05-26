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Питерец.ру » Культура » Выставка «ReEvolution»

Выставка «ReEvolution»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет первую персональную выставку стрит-арт-художника Anton Angel

Музей современного искусства Эрарта представляет первую персональную выставку стрит-арт-художника Anton Angel

  • Возможность познакомиться с уличным искусством в стенах музея
  • Около пятидесяти граффити, направленных на обличение мирового зла и на критику общества потребления
  • Актуальные и остроумные сюжеты, перенесенные со стен на бумагу

Стрит-арт называют самым массовым международным направлением в современном искусстве — и, пожалуй, самым противоречивым. Еще с 1980-х годов произведения стрит-артистов выставлялись в галереях Европы и Америки, а в наши дни они нередко входят в музейные коллекции и продаются на аукционах. Несмотря на это, формально стрит-арт по-прежнему остается вне закона и считается вандализмом. Сегодня уличное искусство, порой протестное и свободомыслящее, находит широкий отклик в умах людей. Известные бренды, например, стали обращаться к этому направлению в рекламных кампаниях, а власть имущие — организовывать фестивали и акции. Так уличное искусство стало перерождаться в полную свою противоположность, становясь разрешенным и коммерческим.

Стрит-арт-художник Anton Angel, чьи работы будут представлены на выставке в Эрарте, обращается к темам, которые сегодня волнуют, пожалуй, каждого. Его остроумные граффити всегда направлены на обличение мирового зла или на критику общества потребления. Художнику важно заострить внимание на этих и других актуальных вопросах, высказаться и выразить то, что его волнует, — все это можно сделать на языке стрит-арта, который Anton Angel считает самым честным искусством. На этом языке можно говорить с человеком напрямую. Соединяя образную форму выражения с провокационным смыслом, автор старается «разбудить» зрителя — а сон разума, как известно, рождает чудовищ.

Anton Angel сотрудничает с рядом галерей, однако ReEvolution — его первая персональная выставка. Такая форма общения со зрителем интересна для автора: посетитель музея ожидает увидеть в его стенах «прекрасное», а художник провоцирует его на раздумья. В свих работах Anton Angel создает визуальный парадокс на острую тему, который захватывает зрительское внимание. Отсюда название выставки ReEvolution: человечество стремительно развивается в техническом плане, при этом далеко отстает морально и этически. Автор подчеркивает, что сегодня человек живет базовыми инстинктами, тем самым возвращаясь к своим животным предкам, однако вооружен он уже не палкой, а новейшими технологиями.

Многие из работ, которые будут представлены на выставке, были созданы в 2020 году и предвосхищают события, которые мы переживаем сегодня. В то время у автора была возможность посвятить себя воплощению давней идеи — перенести свои сюжеты со стен на бумагу.

Несмотря на то, что Anton Angel не относится к себе и своим работам серьезно, он стремится осмыслить мир, окружающий нас, и предлагает нам сделать то же самое. По результатам последних исследований выяснилось, что созерцание искусства связывает совершенно новую информацию с чем-то давно знакомым, заставляя зрителя в буквальном смысле шевелить мозгами и смотреть на мир с иной точки зрения.

Anton Angel. ReEvolution

Даты проведения выставки: 31 мая 2023 — 20 августа 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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