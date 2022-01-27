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Питерец.ру » Культура » В пространстве «Севкабель Порт» открылась галерея публичного искусства BINGO

В пространстве «Севкабель Порт» открылась галерея публичного искусства BINGO

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Севкабель Порт
Каждые 2 недели на стене между парковкой и детской площадкой будут появляться новые произведения

Галерея заняла поверхность стены, расположенной между парковкой и детской площадкой. BINGO представит произведения современных российских и международных художников. Новые работы будут появляться каждые 2 недели по выходным. 

Галерея BINGO — это отдельно взятая стена, на которой уличное искусство существует легально, но при этом не теряет связи с горожанами. Паблик-арт — не монологичен, а концептуально диалогичен*. Художники будут отбираться путем open call, голосования гостей Порта, а также по кураторским приглашениям. 

Кураторы Эрик Железка и Иван Наумов задумали BINGO как перформанс и обещают создать условия, при которых работы художников будут обладать партисипаторным характером, то есть провоцировать зрителя на взаимодействие. Работы также будут тематически связаны с временами года и важными для города событиями. BINGO — это игровая попытка разрешения споров о легальности стрит-арта, которая при этом стремится остаться верной принципам самого временного из искусств.

«Мы верим, что стрит-арт в восприятии петербуржцев становится всё менее маргинальным явлением. Вопрос искусства в публичном пространстве остаётся предметом споров городских сообществ. «Вандализм или искусство?»  — дать определённый ответ невозможно, как и изобрести универсальную формулу легализации стрит-арта. Уличное искусство стихийно и требует особого подхода к художнику и месту расположения произведения. Паблик-арт может быть успешно реализован лишь путём… привлечения к совместной работе как можно большего числа участников городской коммуникации». 

Название галереи BINGO — отсылка к игре, в которой главным принципом является случайность. Произведения уличных художников тоже появляются стихийно, как результат непроизвольного стечения обстоятельств: время, место, человек.

Первая работа в галерее — «Свитер для всех»  Кристины Башковой. Зима в Северной столице для многих — суровое испытание серым небом и холодом. Молодая художница создала метафору большого свитера, источника тепла и любви через объединение. Кристина с помощью пряжи и лоскутов ткани изображает хоровод. Этот старинный массовый ритуал символизирует не только единение, но и движение солнца и цикличную смену времён года. 

(*) — Чистякова М. Освоение городских пространств и невоображаемые сообщества // Практики улиц. Стратегии города

Биографии кураторов

Эрик Железка — петербургский художник. Номинант Третьяковской премии (2020). Участник ярмарки современного искусства Blazar (2021). Работает в различных медиа и создаёт перформансы.

Иван Наумов — исследователь уличной культуры, куратор и продюсер. Сотрудничал с Музеем стрит-арта, клубом «Агли», Библиотекой им. Маяковского и другими образованиями.

Источник: Севкабель Порт
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