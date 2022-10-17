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Питерец.ру » Культура » В СПбГУ представили альбом, посвященный Юрию Новицкому

В СПбГУ представили альбом, посвященный Юрию Новицкому

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГУ
В СПбГУ представили альбом, посвященный Юрию Новицкому

В рамках второго Петербургского исторического форума состоялся круглый стол «Новомученичество в советской России», на котором прошла презентация книги «Новомученик Юрий Петрович Новицкий: служение праву и Правде».

Выпуск альбома приурочен к столетию Петроградского процесса — судебного дела против православного духовенства и мирян, организованного в связи с кампанией по изъятию церковных ценностей. Одной из его жертв стал известный юрист, церковный и общественный деятель, профессор Петроградского университета Юрий Петрович Новицкий, канонизированный в 1992 году. Иллюстрированный альбом, выпущенный Издательством СПбГУ, стал первой научной биографией новомученика, раскрывающей наиболее яркие и важные периоды его жизни.

«На мой взгляд, выход такого альбома ― большое событие в жизни не только Университета, ― отметил директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов на презентации издания. ― Религия всегда являлась определенным эталоном, носителем духовности и нравственности, которые вносила в человеческую среду. Такая большая работа не могла не породить героев, выдающихся людей, которые были готовы к самопожертвованию ради правды, справедливости и того, чтобы другие жили лучше. Юрий Петрович Новицкий был именно такой фигурой. Мы относимся к нему с особым почтением и считаем его хранителем и заступником Университета».

Альбом открывает предисловие, написанное ректором Санкт-Петербургского университета Николаем Кропачевым, по инициативе которого началась работа над книгой, и обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, дающего духовное осмысление подвига Юрия Новицкого. В издание вошли копии архивных и семейных документов, имеющих отношение к жизни профессора Петроградского университета, а также фотографии Юрия Петровича и его ближайших родственников. Многие из представленных в книге материалов были опубликованы впервые. Главное отличие работы историков СПбГУ от выходивших ранее трудов заключается в том, что впервые в таком масштабе была предпринята попытка составить научную биографию новомученика, основанную на тщательном исследовании архивных материалов. В то время как ранее предшественники рассматривали личность Новицкого прежде всего в публицистическом ключе.

«Юрий Новицкий был человеком влюбленным и верным своему делу ― юриспруденции, он посвятил всю свою жизнь защите интересов не только церкви, но и науки. Одной из главных задач, которую мы ставили перед собой, было показать его подлинный образ, воссоздать научную биографию, ― подчеркнул историк церкви, специалист по истории православия в XX веке Иван Петров. ― Поскольку он был канонизирован, принято рисовать сугубо житийный, идеальный образ. Но если посмотреть на его жизненный путь, то можно увидеть, что он был сложной и многогранной личностью».

Издание состоит из пяти глав, последовательно раскрывающих основные этапы жизни выдающегося юриста ― от профессионального становления в Киевском университете Святого Владимира до участия в Петроградском процессе. Авторы уделили внимание общественной деятельности Юрия Петровича, которая ранее не изучалась историками столь подробно. Так, например, он создал в Киеве приют для детей каторжников и организовал один из первых в России судов для малолетних. Архивные материалы позволили подробно воссоздать и его обширную преподавательскую деятельность. Отдельная глава книги посвящена созданию по инициативе Юрия Новицкого рабоче-крестьянского университета в Костроме ― малоизвестному сюжету не только в его биографии, но и в истории высшей школы. Несмотря на то, что вуз функционировал недолгий период с 1918 по 1921 год, благодаря ему в небольшом городе собралась целая плеяда первоклассных специалистов из Москвы и Петрограда. Особую роль в создании костромского университета сыграли специалисты Петроградского университета, переносившие на провинциальную почву традиции высшего образования. Многие приват-доценты переехали в Кострому, некоторые, как и Юрий Петрович, ежемесячно приезжали читать лекции и вскоре стали в Костроме ректорами, проректорами, деканами.

«Любопытно, что Юрий Новицкий стал инициатором преподавания таких предметов, как "Советское законодательство" и "Конституция РСФСР". По его личной инициативе проводились семинары, на которых он разбирал со студентами декреты советской власти, ― рассказал один из авторов книги, студент СПбГУ Никита Гольцов. ― Впоследствии в ходе судебного процесса советская пресса характеризовала Новицкого как юриста старого уголовного права, теперь изучаемого им уже на скамье подсудимых. Но обнаруженные нами факты ломают карикатурный образ и показывают, что Юрий Петрович смог найти применение своим способностям и в совершенно новых советских реалиях».

Авторы книги отметили, что издание, задуманное как иллюстративный альбом с личными фотографиями Новицкого и редкими архивными материалами, переросло первоначальный замысел и стало первым крупным научным монографическим исследованием, посвященным жизни известного юриста. Кроме того, за год, прошедший с момента создания рукописи, было открыто немало новых документов, которые также необходимо ввести в научный оборот, а многие аспекты до сих пор остаются неисследованными, поэтому биография Юрия Новицкого требует дальнейшего изучения.

По словам начальника Главного управления по экспозиционно-музейной, библиотечной и издательской деятельности СПбГУ Елены Лебедкиной, альбом «Новомученик Юрий Петрович Новицкий: служение праву и Правде» может быть интересен самому широкому кругу читателей. «Не могу не отметить потрясающий слог авторов. С одной стороны, это научное издание: здесь нет случайных материалов или цифр, каждый факт верифицирован, и все данные имеют ссылки на соответствующие источники. С другой стороны, книга написана настолько простым, живым, притягательным языком, что я искренне рекомендую ее для чтения и школьникам, ― сообщила она в ходе презентации. ― Возможно, они найдут здесь своего героя ― человека, который умел служить как правде, так и праву, как людям, так и богу. А кто-то, может быть, получит прививку прекрасного научного, но вместе с тем литературного стиля».

Также на презентации выступили доцент Донского государственного технического университета Юлия Бирюкова, проректор по научно-богословской работе Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Константин Костромин и хранитель памяти семьи Новицкого София Колосова, оказавшие авторскому коллективу помощь в предоставлении уникальных документов и фотографий.

Подробнее об издании ― в интервью с авторами.

Альбом «Новомученик Юрий Петрович Новицкий: служение праву и Правде» можно приобрести в Издательстве СПбГУ.

Источник: СПбГУ
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