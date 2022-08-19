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Питерец.ру » Культура » В Румянцевском саду Петербурга переоснастят два исторических фонтана

В Румянцевском саду Петербурга переоснастят два исторических фонтана

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
gge.ru
В Румянцевском саду Петербурга переоснастят два исторических фонтана

Два чугунных двухъярусных фонтана XIX века, которые установлены в Румянцевском саду на Васильевском острове Санкт-Петербурга и являются объектами культурного наследия, будут приспособлены для современного использования. Их ждет техническое переоснащение. Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение этих работ и выдала положительное заключение государственной экспертизы.

В 1866 году петербургский купец первой гильдии Степан Федорович Соловьев пожертвовал значительную сумму на создание на Румянцевской площади общедоступного городского сада. Поскольку площадь была парадным плацем Кадетского корпуса при дворце Меншикова, а в ее центре располагался обелиск «Победам Румянцева» в честь успехов русских войск в русско-турецкой войне под командованием полководца Петра Алексеевича Румянцева-Задунайского, сад получил название Румянцевского, хотя в народе его называли также и Соловьевским.

В 1939 году, во время массовых переименований, саду дали имя украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко, который в XIX веке жил и работал в расположенной поблизости Академии художеств. Название Румянцевского саду вернули в 2001 году, вскоре он был отреставрирован и открыт для посетителей.

Два чугунных фонтана, украшающих сегодня сад, Степан Соловьев заказал в Париже на заводе Sommevoire. Автором моделей для них был учитель Родена, скульптор Альбер-Эрнест Каррье-Беллез. За свою более чем 150-летнюю историю фонтаны многократно реставрировались, а их водоподводящая система ремонтировалась.

На этот раз проектом, рассмотренным Главгосэкспертизой России, запланировано приспособление фонтанов для современного использования. Для этого в них предусматривается устройство камер с водомерными узлами. Каждая такая камера представляет собой технологическую установку полной заводской готовности в стеклопластиковом корпусе в форме вертикальной цилиндрической емкости. Кроме того, будет проведена замена и подводка сетей водопровода, канализации и электроснабжения. Планируется восстановление благоустройства и озеленения, в том числе после прокладки инженерных сетей.

«По каждому фонтану предусмотрен комплекс ремонтно-восстановительных работ в соответствии с дефектной ведомостью, разработанной в рамках обследования их технического состояния. На время строительный работ Румянцевский сад закрыт не будет, и посетители смогут посещать его», – сказал главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России Константин Корсаков.

Проектную документацию разработало ООО «Ялта».

Источник: Главгосэкспертиза
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