Проект «Навсегда» продолжает серию уличных работ художника, в основе которой лежит антиква — шрифт с засечками, родившийся на заре книгопечатания в эпоху Возрождения. Серия объединяет ряд работ, сквозной темой которых становится переосмысление времени. Антиквы, дающие сегодня жизнь тексту Абиха, воплощают собой своеобразную визуальность классицизма — большинство трактатов XV-XIX вв. были напечатаны именно этой группой шрифтов. Проект предлагает зрителю совместно исследовать категории временности и постоянства в условиях стремительно меняющейся повседневности, проводя линию между Севкабель Портом и городом Черноисточинском, где в 2020 году такой же текст появился на другом здании.

«Навсегда» — категория, которая обещает чему-либо вечно длиться, однако в силу известных ограничений реальности сбыться этому не суждено. Модус отношения к вечности, учитывающий жестокую ненадежность времени, можно описать известными словами исследователя позднего социализма Алексея Юрчака: «Это было навсегда, пока не кончилось». Или, следуя словам Вальтера Беньямина об «Ангеле истории» Клее: «Там, где для нас — цепочка предстоящих событий, он видит сплошную катастрофу, непрестанно громоздящую руины над руинами и сваливающую все это к его ногам».

Об авторе:

Владимир Абих родился в 1987 году в Екатеринбурге. Соорганизатор партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» (Екатеринбург). Преподает в высшей школе «Среда обучения». Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Работает на стыке различных медиа и направлений, таких как уличное искусство, интервенция, видео и фотография. В своих произведениях размышляет об изменениях, вызванных ускорением информационных потоков, феномене времени, раскрывает функционирование языковых и культурных явлений в лаконичных и зачастую ироничных формах. Использует текст как один из основных художественных приемов, точно вписывая его в окружающую среду или превращая в перформативный акт. Постоянно экспериментирует с новыми способами взлома городского пространства.