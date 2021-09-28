ента новостей

15:09
В Петербурге полицейские провели традиционный рейд по ночным клубам
15:02
Выставочный проект «Пунктир №5»
11:34
«Теплосеть Санкт-Петербурга» подарила «Аллею тепла» библиотеке имени В. В. Маяковского
11:30
Концептуальный проект OFFSET
11:16
В президент Франции бросили яйцом из толпы в Лионе
11:07
Выставка арт-группы «Горынычи»
11:01
В эти выходные началась опасная эра противостояния сверхдержав
10:59
Таблетка от Covid-19: «Мы говорим о возвращении, может быть, к нормальной жизни»
10:49
В Ленобласти росгвардейцы отработали поиск и уничтожение незаконных вооружённых формирований
10:45
Выставка «Острые ощущения»
10:30
В Ленобласти в ДТП погибли двое детей и их мать
07:22
Петербуржцы будут плавать на лодках?
07:20
Не забывайте про экологию, господа!
07:13
Чем обернется бессрочное губернаторство
20:14
Директор ГМЗ «Царское село» рассказала о меценатстве ГЕРОФАРМ
14:11
Михаил Семёнов из группы «Декабрь» выступил с концертом в поддержку донорства костного мозга
13:57
Власти заблокировали прибрежную зону Ла-Пальмы, поскольку лава приближается к морю
12:52
В Приморском районе адвокат на иномарке сбил школьника
12:44
В Петербурге иномарка сбила женщину с ребенком
12:07
На один час полностью перекроют федеральную трассу Р-21 «Кола»
11:58
Северная Корея заявляет, что жива надежда на мирный саммит с Южной Кореей
11:31
Социал-демократическая партия Германии получила большинство мест на федеральных выборах
10:25
Во всем виноват Пушкин?
10:22
Имя Юрия Лужкова получил московский парк «Садовники»
10:20
Михаил Романов стал победителем на выборах в 211-м одномандатном округе в Санкт-Петербурге
10:17
В Ленобласти задержали насильника
09:31
Кто готов ехать в Сибирь?
08:23
Взаимодействие с Туркменистаном
09:07
Локдауна ждать не стоит
08:03
Они обманывали с фильтрами
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Концептуальный проект OFFSET

Концептуальный проект OFFSET

0
66
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Артмуза
Концептуальный проект OFFSET был создан граффити-художником Даниилом Спиридоновым интуитивно

Мультипликационные персонажи распадаются на атомы: в музее Артмуза будет представлена смелая попытка сломать человеческое восприятие посредством всемирно известных визуальных образов.

Концептуальный проект OFFSET был создан граффити-художником Даниилом Спиридоновым интуитивно. Название выставки заимствовано из терминологии программирования, что неизбежно отсылает к глитчу, ошибкам кода, футуристичной и зачастую вычурной интернет-эстетике. Все картины серии построены на одном и том же принципе: его можно описать эффектом зависшего графического редактора, перемешавшего слои и формы. Хаотичная и многодельная, на первый взгляд, картинка обнаруживает в себе форму, подчиненную определенной логике. Тема логики, если брать в целом, объединяет работы всей серии, однако художник намеренно смешивает человеческий способ смотреть на вещи с безупречной стройностью компьютерного кода, ошибки в котором выглядят нелогично только для неподготовленных.

В качестве почвы для своих экспериментов Даниил Спиридонов выбрал именно мультипликацию, потому что хотел оставить свой проект в очищенных от острого контекста визуальных рамках, без политических или социальных коннотаций.  «Суть в том, что зритель узнает знакомые образы, но не сразу. Какие-то доли секунд мозг роется в памяти, а каждая картина обращается к отдельной категории людей».

ДАНИИЛ СПИРИДОНОВ

OFFSET

5 октября – 7 ноября 2021 г

Галерея «Улица Малевича», 3 эт, 0+

Conceptual art

Источник: Артмуза
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-05-2021, 11:37
Выставка «Сакральная тема и локальная профанация»
20-02-2017, 09:29
Выставка костюмов М. Шемякина
3-09-2021, 15:50
Выставка «Psyche»
6-09-2021, 14:02
Выставка «Невидимые линии»
8-05-2019, 19:29
Выставка произведений Виктора Мымрина «Хорошо поют только весной»
22-08-2019, 13:25
Выставка графики Александры Анюхиной «Странствия»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
75
Вчера, 10:30
В Ленобласти в ДТП погибли двое детей и их мать
0
115
27-09-2021, 12:52
В Приморском районе адвокат на иномарке сбил школьника
0
107
27-09-2021, 12:44
В Петербурге иномарка сбила женщину с ребенком
0
274
20-09-2021, 13:56
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на мотоцикле
Наверх