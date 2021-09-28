Мультипликационные персонажи распадаются на атомы: в музее Артмуза будет представлена смелая попытка сломать человеческое восприятие посредством всемирно известных визуальных образов.

Концептуальный проект OFFSET был создан граффити-художником Даниилом Спиридоновым интуитивно. Название выставки заимствовано из терминологии программирования, что неизбежно отсылает к глитчу, ошибкам кода, футуристичной и зачастую вычурной интернет-эстетике. Все картины серии построены на одном и том же принципе: его можно описать эффектом зависшего графического редактора, перемешавшего слои и формы. Хаотичная и многодельная, на первый взгляд, картинка обнаруживает в себе форму, подчиненную определенной логике. Тема логики, если брать в целом, объединяет работы всей серии, однако художник намеренно смешивает человеческий способ смотреть на вещи с безупречной стройностью компьютерного кода, ошибки в котором выглядят нелогично только для неподготовленных.

В качестве почвы для своих экспериментов Даниил Спиридонов выбрал именно мультипликацию, потому что хотел оставить свой проект в очищенных от острого контекста визуальных рамках, без политических или социальных коннотаций. «Суть в том, что зритель узнает знакомые образы, но не сразу. Какие-то доли секунд мозг роется в памяти, а каждая картина обращается к отдельной категории людей».

ДАНИИЛ СПИРИДОНОВ

OFFSET

5 октября – 7 ноября 2021 г

Галерея «Улица Малевича», 3 эт, 0+

Conceptual art