В Красносельском районе наградили победителей поэтического конкурса памяти В.Цоя «Требуют наши сердца»

26 июня состоялась торжественная церемония награждения победителей поэтического конкурса памяти В.Цоя «Требуют наши сердца». Мероприятие прошло на площадке библиотечного центра «Маяк».

Первое место разделили два победителя - Покацкая Елена Николаевна (Тюмень) и Ефремова Наталья Владимировна (Ярославль).

Второе место досталось Бердутину Михаилу Анатольевичу (Мытищи).

Третье - Мозжериной Анастасии Сергеевне (Санкт-Петербург).

Самый юный и самый талантливый участник - Ажермачева Анна Денисовна (Санкт-Петербург), ей всего 7 лет.

Участники делились своими воспоминаниями, связанными с личностью Виктора Цоя, рассказывали о своих творческих успехах, представляли свои стихи в рамках открытого микрофона в конце церемонии награждения. Многие поэты являются членами профессиональных творческих союзов и подарили библиотекам Красносельского района свои сборники стихов. Большинство из них выразили желание принять участие в конкурсе и в следующем году. Мероприятие провел специалист по связям с общественностью СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», член Российского союза писателей Мария Семёновна Гуляко.

21 июня 2022 года исполняется 60 лет со дня рождения Виктора Цоя. Приём работ осуществляется с 1 марта по 1 июня. География участников конкурса очень обширна, на финал приехали поэты из Ярославля, Нягани, Республики Беларусь, работы присылались из Москвы, Самары, Новосибирской, Тульской, Кемеровской, Челябинской, Брянской, Оренбургской области, Архангельской, Ростовской областей, ДНР, Ставропольского края, Республики Татарстан, Йошкар-Олы, Республики Марий Эл, Чувашской Республики, Забайкальского и Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра.

Участвовать в конкурсе мог любой желающий, отправивший заявку.