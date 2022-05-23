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Питерец.ру » Культура » Выставка «Плоть от плоти»

Выставка «Плоть от плоти»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку Александра Рукавишникова — одного из самых заметных российских скульпторов современности

Музей Эрарта представляет выставку Александра Рукавишникова — одного из самых заметных российских скульпторов современности, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее, музее Людвига в Русском музее, в собраниях Siemens, Hermes, John Wilson и других многочисленных коллекциях по всему миру.

Миллионы горожан по всему миру могут наблюдать сотни памятников работы Александра Рукавишникова, и особенно с этим повезло москвичам. Рукавишников — автор многочисленных монументальных и станковых композиций, в числе которых скульптура «Гладиатор», установленная рядом со стадионом «Открытие-Арена», памятники Ф. М. Достоевскому у Российской Национальной библиотеки, футболисту Льву Яшину у стадиона «Динамо», актеру Юрию Никулину у цирка на Цветном бульваре, императору Александру II у храма Христа Спасителя, писателю Михаилу Шолохову на Гоголевском бульваре. Помимо России, монументальные работы установлены в Дрездене, Копенгагене, Мадриде, Монтрё и других городах и странах. Список произведений, как и заслуг Рукавишникова, может быть бесконечным — от звания Народного художника РФ до награды на выставке «Весенний салон» в парижском Гран-Пале за скульптуру Джона Леннона.

Скульптура в публичном пространстве — это чаще всего компромисс для создателя. В процессе воплощения своего замысла мастер, помимо финансовых сложностей, неизбежно сталкивается с техническими ограничениями и поправками, а потому вынужден реализовывать идею в сотворчестве с архитекторами и инженерами. Подлинным же художником скульптор-монументалист ощущает себя только в мастерской. Редкие, свободные от работы над заказами, моменты Александр Рукавишников стремится посвятить творчеству. Это связано с особой профессиональной дисциплиной, унаследованной от двух поколений скульпторов: родителей и деда.

Выставка «Плоть от плоти» в музее Эрарта объединит около 40 работ разных лет — помимо рельефов и скульптур посетители увидят картины, выполненные левкасом в уникальной авторской технике. Произведения объединяет единая линия — автор оригинальных и смелых портретов выдающихся мужей отечества  свой творческий досуг — работу для души — едва ли не полностью посвятил женщине. 

Обнаженное женское тело является неисчерпаемым источником формальных поисков и для художников, и для скульпторов. Александр Рукавишников признается в существовании личного стандарта красоты. Его музы крупные, «носастые» и широкоплечие. Этот «мужской взгляд», как сказали бы современные исследователи культуры, которые развенчивают патриархальные представления, уходит своими корнями в архаику. Неслучайно отдельной темой в творчестве скульптора является язычество. 

Александр Рукавишников моделирует собственный пантеон, воплощая образы женщин, обреченных воспроизводить жизнь и деятельно утверждать ее в быту и хозяйстве. В скульптурах мастера определенно есть эротизм, но он далек от чувственности белокожих мещанок и купчих Кустодиева. Перед нами предстают обожженные загаром крестьянки, в которые заключена стихийная сила самой природы. Как «плоть от плоти» женщина в работах Рукавишникова часто явлена на фоне мужчины, но в активном и стихийном порыве. Более красноречивый пример — изображение подгулявшего мужичка, безвольно покоящегося на крепком женском плече. 

Александр Рукавишников изображает хлебнувших горя одиноких женщин, вынужденно примеривших на себя социальную роль мужчины в послевоенное время. Они совершенно не похожи на представительниц советского эроса с его культом молодости, спорта и здоровья. Многие исследователи отмечали, что атлетические тела участниц физкультурных парадов или девушки с веслами лишь метафоры «коллективного тела», лишенные чувственной привлекательности. Тот же парадокс бесплотности идеального тела можно наблюдать и в постановочной фотографии девушек-работниц на обложках журналов 30-х годов и в современном глянце. Героиня Александра Рукавишникова обретает свою телесность в труде — при рубке капусты, сборе картофеля, в минуты вынужденного отдыха, граничащего с изнеможением.

Слово «матриархат» в быту часто неверно понимается как руководящая власть женщины. На деле же при матриархате мужчина чаще сохраняет статусное положение в обществе и условные регалии власти, а жизнь семьи и рода при этом принадлежит женщине. Популярные сегодня споры о символических условностях в отношениях полов, тем более вопросы языкознания можно смело отбросить, вспомнив вечные образы, проходящие сквозь тысячелетия — от полногрудой Виллендорфской Венеры до Женщины с яйцом Александра Рукавишникова. 

Александр Рукавишников. Плоть от плоти

Даты проведения выставки: 27 мая 2022 — 18 сентября 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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